Скоро лето! Отопительный сезон в Мурманске завершается

Постановлением администрации города Мурманска от 27.05.2022 №1393 решено с 00 часов 31 мая отключить отопление в жилых домах, зданиях общественного назначения, а также в учреждениях образования и культуры, расположенных в жилых домах.

В отдельно стоящих зданиях общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта отопление будет отключаться в рамках договорных отношений между данными учреждениями и теплоснабжающими организациями, а также с учётом технической возможности и установленными лимитами на 2022 год.