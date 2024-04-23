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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.24 09:30

Скоро лето: утверждены графики отключений горячего водоснабжения в Мурманске в 2024 году

Ресурсоснабжающие организации АО «Мурманская ТЭЦ» и АО «МЭС» опубликовали графики проведения ремонтных работ на основном оборудовании котельных, а также информацию об испытаниях на тепловых сетях в Мурманске в 2024 году.

Остановка теплоисточника для проведения ремонтных работ:

Центральная котельная (Мурманская ТЭЦ) - с 25 июня по 8 июля;

Восточная котельная - с 23 июля по 5 августа;

Южная котельная - с 9 по 22 июля;

Котельная «Северная» - с 2 по 15 июля;

Котельная «Роста» - с 20 июня по 3 июля;

Котельная р. Абрам-Мыс - с 17 по 30 июля;

Котельная по ул. Фестивальной - с 1 по 14 августа;

Котельная ТЦ «Росляково-1» - с 9 по 22 июля;

Котельная ТЦ «Росляково Южное» - с 19 июня по 2 июля.

Опрессовки и испытания на тепловых сетях:

Центральная котельная (Мурманская ТЭЦ) - с 4 по 10 июня, с 6 по 12 августа;

Восточная котельная - с 18 по 24 июня, с 10 по 12 июля, с 20 по 26 августа;

Южная котельная - с 11 по 17 июня, с 26 по 28 июня и с 13 по 19 августа;

Котельная «Северная» - с 29 по 30 мая, c 17 по 20 июня, с 19 по 21 августа;

ЦТП-171, 175 - c 24 по 27 июня;

ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. - с 3 по 6 июня;

ЦТП Северной промзоны - с 4 по 5 июня, 24 по 25 июля;

Котельная «Роста» - c 10 по 13 июня, с 12 по 15 августа;

Котельная р. Абрам-Мыс - c 11 по 14 июня, с 9 по 11 июля, с 5 по 7 августа;

Котельная по ул. Фестивальной - c 24 по 27 июня, с 29 июля по 1 августа;

Котельная ТЦ «Росляково-1» - c 3 по 5 июня, с 5 по 7 августа, гидропневматическая промывка теплосети зона «Низ» - с 19 по 20 августа, зона «Верх» - 21 по 22 августа;

Котельная ТЦ «Росляково Южное» - c 6 по 7 июня, с 8 по 9, с 15 по 16 августа;

ЦТП «Новое плато» - c 18 по 24 июня, с 20 по 26 августа;

ЦТП «Больничный городок» - с 18 по 24 июня, 20 по 26 августа;

ЦТП по ул. Шевченко, ЦТП по ул. Бондарной, ЦТП по ул. Прибрежной - с 24 по 27 июня, с 29 июля по 1 августа.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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