Скоро лето: в Мончегорске планируют провести ярмарку «Саженцы»

Администрацией города Мончегорска 30 мая организуется ярмарка «Саженцы» на территории городского парка имени С. Бровцева (в районе центральной аллеи), которая будет проходить с 9.00 до 16.00.

Постановлением администрации города Мончегорска от 06.04.2026 №530 утверждён ассортимент товаров и услуг, рекомендуемых для реализации на ярмарке «Саженцы», а именно: саженцы растений, семена, садовый инвентарь, грунт, продукция растениеводства, мёд, продукция пчеловодства, продовольственные товары в заводской упаковке: печенье, вафли, восточные сладости, чай, кофе, конфеты, шоколад, соки, вода, лимонады, консервированная продукция, специи, поп-корн, сладкая вата, мороженое (при наличии низкотемпературного холодильного оборудования), мягкое мороженое, непродовольственные товары, в том числе: товары мастеров народного творчества, сувениры, детские игрушки, надувные шары, цветы, печатные издания (книги, брошюры, буклеты) о разведении цветов и растений, об организации садоводства и огородничества, услуги общественного питания (в т. ч. шашлык, бутерброды, горячие безалкогольные напитки, гамбургеры, шаверма, пицца), выпечные изделия, хот-доги, продукция, приготовленная на гриле, услуги детских аттракционов.

Заявления потенциальных участников ярмарки «Саженцы» (субъектов предпринимательства, мастеров народного творчества, граждан) принимаются до 25 мая. Заявление можно направить по адресу: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, просп. Металлургов, 37 (кабинет 503) и на адрес электронной почты: torg@monchegorsk-adm.ru или pochta@monchegorsk-adm.ru.

Задать вопросы о проведении ярмарки можно по телефонам: (81536) 5-00-45, (81536) 5-00-49 или направить на адрес электронной почты: torg@monchegorsk-adm.ru.