Скоро лето: в Североморске определились с графиком ежегодной остановки источников тепла в 2026 году

Администрация ЗАТО г. Североморск опубликовала график ежегодной остановки источников тепла филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в 2026 году.

При этом администрация муниципалитета обращает внимание на то, что с учетом увеличения ремонтных работ в график будут ещё внесены изменения, о чем граждан проинформируют дополнительно.

Летом продолжатся работы по капитальному ремонту теплосетей. Филиалом «Североморская теплосеть» уже заключено восемь контрактов. Благодаря главе региона Андрею Чибису выделены дополнительные средства на проведение ремонта в зонах теплоснабжения «Большое Сафоново», «Верхняя Ваенга» и «Североморск-1». В связи с этим летние отключения будут превышать обычные две недели.

Расшифровка по районам:

«В. Ваенга»: ул. Гаджиева, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, ул. Северная Застава, ул. Вице-адмирала Падорина, 10, 12, 14, ул. Колышкина, ул. Советская, 10, 20а, 24, 25, 27, 27а, 33, 31а, 29, ул. Северная, 22, 24, 26, 26а, 30а, 32, 33, 33а, 35, ул. Пионерская, ул. Фл. Строителей, 1-3, 5, 6, ул. Гвардейская, 31а, 31б, 32, 32а, 34а, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 48, 50, 52, 52а, ул. Комсомольская, 4, ул. Генерала Фулика, 2, 4, 6.

«Североморск-1»: ул. Авиаторов, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Гвардейская, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 41, 43, 45а, 45, 47, 49, 51.

«ЦТП»: ул. Адмирала Сизова, ул. С. Ковалева, ул. Советская, 7, ул. Инженерная, ул. Вице-адмирала Падорина, 13, 15,17, 23, 25, 27, 29, 31, 33, ул. Северная, 27, 29, 30, ул. Адмирала Чабаненко, ул. Полярная.

«Верх»: ул. Душенова, 8/7, 8/10, 8/8, 8/9, 8/11, 11, 13, ул. Гаджиева, 1-5, ул. Кирова, ул. Морская, ул. Корабельная, ул. Сивко 13.

«Низ»: ул. Сафонова, ул. Сивко, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Сгибнева, ул. Ломоносова, ул. Душенова, 10, 12, 14, 15, 16, 16а, 18, 20, 22, 28, ул. Адмирала Головко, 1, 5, 7.

«Комсомольская»: ул. Фулика, 3, 5, 7, 8, 9, ул. Фл. строителей, 7, 8, ул. Комсомольская, 1а, 1, 2, 3, 5, 7а, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29.

«Ул. Восточная»: ул. Восточная, 11, 11а, ул. Матросская, 1.

