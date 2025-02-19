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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.25 18:00

Скоро Масленица: мурманчане рассказали, какие начинки предпочитают в блинах

Совсем скоро в России будут отмечать Масленицу: она стартует 24 февраля и продлится всю неделю до 2 марта включительно. Это шумный и весёлый праздник. В былые времена популярными забавами были кулачные бои, катание на санях, лазанье на столб за призом, поедание блинов на время, сжигание чучела, купание в прорубях.

Оказывается, что мужчины предпочитают блины с мясной начинкой, женщины — с творожной. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения города.

Блины — традиционное блюдо русской кухни. Какие начинки наиболее популярны сейчас у мурманчан в этом угощении? Согласно данным опроса, самой любимой начинкой оказалась мясная (30%), на втором месте — творожная (24%), на третьем — сгущенное молоко (20%).

13% респондентов с удовольствием едят блины с икрой, 12% — с вареньем, 6% — со сметаной. 5% в качестве начинки предпочитают ветчину и сыр, 4% — красную рыбу.

По 3% выбирают блины с медом, малиной, сыром, грибами или печенью. По 2% уверены, что самые вкусные начинки — клубника, шоколад, вишня, капуста, сахарный песок, яблоко и рис.

Среди прочих начинок участники опроса упомянули картофель, бананы, «Нутеллу», яйцо, буженину, лук, морепродукты, сало и другие.

5% опрошенных предпочитают блины без начинок, и только 2% вообще не едят их.

В качестве наполнения для блинов женщины чаще мужчин предпочитают творог, ветчину и сыр, красную рыбу. Мужчины же чаще выбирают сгущенное молоко, икру, мёд.

По данным сервиса моментальных платежей T-Pay в конце января-начале февраля 2025 года средний чек на многие популярные начинки для блинов на Масленицу вырос в годовом выражении. Так, средний чек на варенье увеличился на 12% (до 211 рублей), на сгущенку и творог вырос на 13% (до 132 и 101 рубля соответственно), на фарш на 15% (до 302 рублей), на сметану ― на 22% (до 101 рубля), на красную икру ― на 31% (до 1678 рублей).

В 2024 году в Масленичную неделю (11―17 марта) наблюдался заметный рост спроса на сгущенку (+90%), красную икру (+43%), варенье (+40%), сметану (+20%), фарш (+12%) и творог (+9%) по сравнению с предыдущей неделей. При этом значительных изменений средних чеков на эти товары не наблюдалось.

Время проведения открытого опроса: 14—17 января 2025 года.

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