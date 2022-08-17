Скоро осень - для мурманских образовательных учреждений пришло время завершения ремонтной кампании и подготовки к новому учебному году
Помимо ремонтов внутренних помещений, фасадов, замены окон в школах, лицеях и гимназиях областного центра к этой осени обновляются спортивные площадки.
В школе №31 имени Л.В. Журина (ул. Героев Рыбачьего, 58) идёт ремонт футбольного поля: уложено искусственное покрытие, установлено ограждение. В ближайшее время появится современное освещение.
Также продолжается ремонт кровли здания над спортивным залом, а в подвале школы уже заменён трубопровод холодного и горячего водоснабжения.
Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году школа №31 стала победителем конкурса на предоставление грантов «Arctic schools». Средства направлены на ремонт кабинета математики и приобретение учебного оборудования.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23173&page=1