Скоро осень: Апатитская ТЭЦ готова к зиме на 95%

Ещё одна рабочая поездка членов областной комиссии по подготовке региона к отопительному периоду 2025–2026 годов состоялась в Апатитах. Объектом проверки стала ключевая теплоэлектростанция — Апатитская ТЭЦ. Станция снабжает теплом жителей городов Апатиты и Кировск.

В ходе визита отмечена стабильная работа предприятия: тепловая энергия подается потребителям строго по утвержденному графику, температура теплоносителя соответствует установленным нормам. По состоянию на начало осени запас топлива составляет более 50 тысяч тонн — почти вдвое больше необходимого объёма.

На сегодняшний день предприятием завершены работы по техническому перевооружению III тепломагистрали и ремонту важнейшего элемента топливоподачи — крана-перегружателя угля №2. Проводятся плановые текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования, железнодорожной инфраструктуры.

На данный момент готовность ТЭЦ к предстоящей зиме составляет 95%.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» муниципалитетам выделено 84 миллиона рублей из бюджета Мурманской области. Большая часть мероприятий уже завершена, оставшиеся находятся в высокой степени готовности.

