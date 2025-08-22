Скоро осень: более 40 котельных в 8 регионах введены в эксплуатацию благодаря программе специальных казначейских кредитов

В настоящее время в России активно ведётся работа по подготовке к отопительному периоду. Важную роль в обеспечении бесперебойного теплоснабжения играет модернизация коммунальной инфраструктуры. Для этого регионы в том числе привлекают средства специальных казначейских кредитов (СКК).

«В целом за счёт СКК планируется построить и реконструировать 120 котельных. При этом уже завершены работы на 42 из них в 8 регионах: Воронежской, Владимирской, Калужской, Мурманской областях, Еврейской автономной области, Алтайском, Забайкальском и Приморском краях. В качестве биотоплива на большинстве новых и обновленных объектах используют пеллеты – древесные гранулы, которые производятся из отходов древесины, что делает эксплуатацию таких котельных энергоэффективной, безопасной, экологичной и экономически выгодной», - сказал генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Например, в этом году в селе Заселово Алтайского края за счет средств СКК завершена реконструкция двух котельных мощностью 3 Гкал/ч. Они переведены с угля на биотопливо.

Также в Читинском районе Забайкальского края за счет средств СКК удалось модернизировать 11 действующих котельных. Ранее они работали на угле и мазуте, но теперь будут использоваться пеллеты.

Новую котельную на биотопливе ввели в эксплуатацию и в селе Новопокровка Приморского края. Она заменила старую котельную 1963 года постройки, на которой использовали дорогостоящий и неэкологичный мазут.

Куратором программы бюджетных кредитов является Минстрой России, оператором – Фонд развития территорий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/259537/?sphrase_id=6992333#&gid=1&pid=5