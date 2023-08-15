Скоро осень: Госжилстройнадзор проверил подготовку жилфонда Оленегорска и Ревды к новому отопительному сезону

В ходе рейда по этим населённым пунктам были осмотрены многоквартирные дома и проведены встречи с руководителями администраций и управляющих организаций.

В Оленегорске 268 многоквартирных домов. Ими управляют четыре управляющие организации, три из которых уже завершили промывки и прессовки своих домов. Для проверки этой информации сотрудники Госжилстройнадзора осмотрели ряд недавно промытых теплопунктов.

В ходе же обходов адресов, указанных в обращениях оленегорцев в министерство, проверяющими были выявлены повреждения теплоизоляции сетей в подвальных помещениях, частичные подтопления, открытые электрощиты, не работающий после пожара лифт, отсутствие остекления ряда окон в общежитии на улице капитана Иванова.

Одновременно от встреченных у домов жителей были приняты жалобы на текущие межпанельные швы и плохую работу нового доводчика двери. Их сразу взяли в работу руководители управляющих компаний. Так же были осмотрены ремонтируемые подъезды.

«Возникшие во время посещения Оленегорска замечания мы обсудили с руководителями администрации и управляющих компаний. Последним было указано на продолжение своевременной и качественной подготовки фонда к новому отопительному сезону. В частности, ускорить промывки, опрессовки сетей и получение паспортов готовности. В ответ мы получили заверения о том, что сроки будут соблюдаться согласно графику, который был вскоре представлен в министерство», - сообщил начальник Управления надзора за состоянием жилищного фонда МГЖСН МО Михаил Иванов.

В населённом пункте Ревда подготовкой жилфонда к новому отопительному сезону занимается управляющая компания ООО «ЖКС-Ревда» совместно с местной администрацией. Из 52 многоквартирных домов промыты и отпрессованы уже 24, паспорта готовности получили 9. При посещении поселка был проведен выборочный осмотр подготовленных домов.

«При посещении жилфонда, например, было установлено, что подвальное помещение дома № 2 в переулке Солнечный частично подтоплено канализационными водами. В других МКД местами повреждено остекление оконных рам, отсутствуют запорные устройства на главных распределительных электрощитах, есть заросли травы на отмостке. Управляющей организации указано на необходимость устранения нарушений с предоставлением фотоотчётов в министерство», - продолжает Михаил Иванов.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, во время подведения итогов осмотра руководитель управляющей организации обязалась предоставить в министерство исполняемый график промывки и опрессовки систем отопления. Со стороны поселковой администрации вопрос подготовки жилфонда находится на постоянном ежедневном контроле, что позволяет говорить о её завершении в установленный срок.

Фото: https://gov-murman.ru