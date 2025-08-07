Скоро осень: капремонт пяти школ в Мурманской области – в высокой степени готовности

В Мурманской области в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается капитальный ремонт объектов образования. Так, пять школ в Мурманске, Мончегорске, Видяево и Кировске находятся в высокой степени готовности. Об этом сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

«До нового учебного года остается месяц, а значит работы по капитальному ремонту школ идут в максимальном темпе. Школа №7 в Кировске, школа №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского в Мончегорске, школа №1 в Видяево, прогимназия №61 и гимназия №3 в Мурманске находятся в высокой степени готовности. На всех объектах будет смонтирована архитектурно-художественная подсветка, и они станут ещё одним украшением наших северных городов», – отметили в профильном ведомстве.

В прогимназии №61 на улице Туристов в Мурманске подрядчик продолжает приводить в порядок скатную кровлю и заканчивает монтировать вентилируемый фасад. Уже обрела новый вид лестница главного входа – на ней установлены ограждения из нержавеющей стали. Скоро здесь будет появится подъёмник для маломобильных групп населения. Внутри строители заменили все инженерные коммуникации и заканчивают чистовую отделку. Сейчас активно идёт сборка новой мебели.

Гимназия №3 на улице Челюскинцев – одно из старейших образовательных учреждений Мурманска. Здание было построено в 1935 году и выпустило из своих стен не одно поколение мурманчан. Сейчас благодаря строителям оно обретает новую жизнь. Исторический облик объекта сохранён – на наружных стенах применена технология «мокрого фасада». Подрядчик практически завершил работы на главном фасаде и перешел на дворовой – он уже утеплён, на днях начнётся его оштукатуривание. Внутри здания также заменены инженерные коммуникации и идёт чистовая отделка. Активно идёт работа по благоустройству территории.

В школе №7 Кировска наружные стены также ремонтируются по технологии «мокрого фасада». Работы на главном фасаде практически завершены, со стороны двора идут полным ходом. Сейчас строители приводят в порядок отмостку здания и лестницу главного входа, а также заканчивают чистовую отделку внутренних помещений.

Аналогичная ситуация и в Мончегорске в школе №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского: активно идёт монтаж вентилируемого фасада, чистовая отделка и заканчивается замена инженерных коммуникаций.

Близится к завершению и капитальный ремонт фасада школы №1 в Видяево. Подрядчик уже обновил вывеску главного входа и завершает монтаж вентфасада и архитектурно-художественной подсветки, а также ремонт входных групп.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в Мурманской области также продолжается капитальный ремонт ещё девяти школ в Мурманске, Высоком, Протоках, Заполярном, Верхнетуломском, Снежногорске, Заозерске и Териберке. С 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить» были капитально отремонтированы 23 школы, в которых обучаются около 10 тысяч детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551475/#&gid=1&pid=5