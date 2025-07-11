Скоро осень: капремонты в образовательных учреждениях Мурманска под постоянным контролем

В шести учреждениях образования областного центра — прогимназии №61, гимназиях №3 и №5, лицее №2, детских садах №58 и №87 — этим летом ведётся капитальный ремонт в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и стратегического плана «На Севере — жить!». Работы стартовали в апреле и должны быть завершены к сентябрю, чтобы ребята смогли вернуться в свои привычные, но уже обновленные классы и группы.

Ход работ находится под постоянным наблюдением со стороны всех ветвей и уровней власти. Так, совсем недавно ряд объектов проинспектировали депутаты областной Думы и губернатор Андрей Чибис.

10 июля сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева, министр образования и науки региона Диана Кузнецова и временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев ознакомились с текущим состоянием дел в детском саду №87 и прогимназии №61.

Как сообщает администрация города Мурманска, дошкольное учреждение на ул. Полярные Зори, 25а находится в высокой степени готовности: работы на кровле выполнены на 85%, во внутренних помещениях — на 75%, на фасаде — на 67%. Внутри полностью завершён электромонтаж, монтируются каркасы под потолки, устанавливаются двери, идёт укладка плитки и покраска стен. Снаружи строители уже утеплили стены и ведут монтаж металлокассет.

В прогимназии на ул. Туристов, 34а подрядчик обещает в течение июля закончить основные работы на двух из трёх этажей здания. Объект большой и сложный, но и темп строители взяли высокий.

Администрация города Мурманска продолжит непрерывно контролировать ход ремонта на всех шести объектах до завершения работ и открытия учреждений для детей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30398&page=1