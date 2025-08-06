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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.25 13:00

Скоро осень: министр образования и науки Диана Кузнецова проверила ход ремонтных работ в образовательных учреждениях Кировска

В рамках рабочего визита в Кировск министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова посетила ряд образовательных учреждений, где ведутся ремонтные работы. В центре внимания – объекты, обновляемые в рамках регионального проекта «Арктическая школа», а также школы, вошедшие в президентскую программу капитального ремонта.

Министр осмотрела здание школы №7, в которой проводится капитальный ремонт. Подрядчик обновляет фасады и входную группу, коридоры на всех трех этажах, лестницы, спортивный и обеденный залы, гардеробы, кабинеты, также ведется замена инженерных систем. На реализацию проекта направлено более 100 миллионов за счёт федерального, областного и муниципального бюджетов.

В регионе продолжается реализация проекта «Арктическая школа», который реализуется с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса. За это время обновлено 282 пространства в 100% школ и в каждом 4-ом детском саду. В 2025 году в проект включили и организации допобразования.

«В рамках проекта «Арктическая школа» будет обновлено четыре пространства. В Хибинской гимназии появится ресурсный центр по управлению беспилотными системами. В школе №7 откроется кабинет «Горняк будущего» для профильного обучения. В здании детского сада, объединённого со школой №2, создается образовательная среда «Уникум.Малыш», где дошкольники будут развиваться в комфортной и современной обстановке. А в детском саду №5 активно обновляется музыкально-спортивный зал. Мы внимательно следим за ходом реализации всех мероприятий. Работы на объектах ведутся по графику», – подчеркнула руководитель профильного ведомства Диана Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в рамках реализации нацпроектов и регионального плана «На Севере – жить!» по поручению губернатора Андрея Чибиса в 2025 году в Мурманской области выполняется капитальный ремонт 14 школ, двух детских садов и трех колледжей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551407/#&gid=1&pid=2

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