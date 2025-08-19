Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареиМинтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности
Мурманская область. Арктика (16+)19.08.25 12:30

Скоро осень: на подготовку Мурманской области к отопительному сезону выделили более 100 млн рублей

В  текущем году общий объём бюджета на подготовку к отопительному периоду 2025-2026 годов составил свыше 100 миллионов рублей. Из них около 84 миллионов рублей составили целевые субсидии из бюджета Мурманской области в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера о ходе подготовки региона к предстоящему отопительному сезону на оперативном совещании доложила и.о. министра энергетики и ЖКХ Алёна Кузнецова.

Контроль хода выполнения ремонтных работ, а также подготовки объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к зиме обеспечивается областной комиссией. В ходе выездных мероприятий проверено 45 объектов, расположенных в разных уголках области, среди которых Мончегорск, Оленегорск, Кандалакша, Печенга, Североморск, Кольский, Терский и Ловозерский муниципальные округа, Зеленоборский, ЗАТО Александровск, Видяево, Североморск.

На сегодня полностью завершены мероприятия на теплосетях и сетях горячего водоснабжения в Лувеньге, Ёне, Заполярном, Туломе, Коле, Верхнетуломском, Туманном. Сети холодного водоснабжения обновлены в Умбе и Полярном, капремонт электрических сетей и ЛЭП произведены в Лесозаводском и Зеленоборском.

Иные работы на жилищно-коммунальной инфраструктуре области находятся в высокой степени готовности.

Запасы топочного мазута в регионе составляют 107% от нормативного запаса, угля – 170% от нормативного запаса.

«Общая готовность региона к работе в осенне-зимний период составляет 88%», – подчеркнула Алена Кузнецова.

Отвечая на вопрос главы региона Андрея Чибиса, Алёна Кузнецова сообщила, что процент готовности жилищного фонда составляет 92%.

Отдельно глава профильного ведомства сообщила о работе, проводимой в Приморском округе, Запорожской области. В городе Приморске выполнен монтаж и подключение систем отопления в пространстве «СОПКИ. СПОРТ» и библиотеке. В рамках подготовки к зиме выполняется комплекс работ на двух блочно-модульных газовых котельных и 21 котельной образовательных учреждений Приморского округе. Все проводимые мероприятия реализуются согласно графику и буду завершены до 1 октября, как и предписано для южных регионов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551949/#&gid=1&pid=1

