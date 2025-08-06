Скоро осень: образовательные организации Мурманской области готовятся к новому учебному году

В Мурманске к новому учебному году благодаря программе «На Севере – твой проект» на территориях школ №№50, 4 и 20, детских садов №№105, 15 и 2, а также во дворе дома №34 по улице Академика Книповича появятся новые площадки для занятий спортом и активного отдыха юных мурманчан.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера глава регионального парламента Сергей Дубовой вместе с министром образования и науки Мурманской области Дианой Кузнецовой, родительской общественностью оценил подготовку школы №20 Мурманска к новому учебному году.

В образовательной организации обучается свыше 600 школьников, из них 90 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Помимо основной деятельности в школе широко развита система дополнительного образования. Школа является площадкой для педагогической и преддипломной практики студентов Мурманского педагогического колледжа, стажерской площадкой городского информационно-методического центра работников образования.

Спикер осмотрел отремонтированные внутренние помещения школы, в их числе – столярную мастерскую, кабинеты химии и труда.

— За счёт собственных средств сделан достаточно большой объём ремонтных работ. В отдельных кабинетах обновлены стены, полы, заменены радиаторы отопления, мебель и оборудование. Уютно и эстетично, родители школьников довольны. Обсудили с ними пожелания. Одно из них – благоустройство прилегающей к зданию территории и замена старого асфальтобетонного покрытия. Вопросы взял на контроль, – прокомментировал Сергей Дубовой.

Парламентарий также проверил ход работ по устройству многофункциональной спортивно-физкультурной площадки на дворовой территории образовательной организации. Объект возводится в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект».

Уже выполнена планировка территории, установлены спортивные тренажёры. В ближайшее время подрядчик должен приступить к монтажу резинового покрытия. Объём выполненных работ – 85 процентов.

— Ранее здесь была спортивная площадка, которую посещали ребята со всего микрорайона, но из-за ветхости её закрыли в 2023 году. Благодаря инициативной группе родителей и учителей на месте старой к сентябрю откроется новая, которая снова станет местом притяжения спортивной молодёжи, – отметил Сергей Дубовой.

Депутат подчеркнул, что доволен увиденным, по его мнению, школа полностью готова к приёму учеников.

В ходе проверки Диана Кузнецова рассказала о будущих обновлениях в системе образования. По новой программе в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» кабинеты по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» будут оснащены современным оборудованием, среди которого верстаки, станки и электроплиты. Программа действует до 2027 года и охватит 122 учебных учреждения Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30558&page=1