Скоро осень: одной из главных тем сегодняшнего оперативного совещания стала готовность образовательных учреждений к новому учебному году

Губернатор Андрей Чибис во время совещания отметил, что в этом году по плану «На Севере — жить!» ведётся беспрецедентный объём ремонтов.

«Важная цифра – обновлено более 500 пространств в двухстах образовательных организациях, где учатся почти 74 тысячи детей и студентов. На эти цели направлено более 3,5 млрд рублей. Объём инвестиций очень большой. Сфера образования всегда является приоритетной при формировании бюджета. Мы активно вкладываемся в качество образовательной среды, потому что юные северяне – это наше будущее, будущее Арктики и нашей страны. Конечно, мы также стараемся чтобы больший объем ресурсов для этих целей был получен из федерального бюджета», – сказал глава региона.

Губернатор также сообщил, что масштабные преобразования в этом году проведены в 138 школах Мурманской области. 1 сентября откроется уникальный для региона Губернаторский лицей, а 12 школ встретят учеников после капитального ремонта.

«Я несколько раз объезжал эти стройки, большинство из этих объектов мы делаем полностью под ключ. Уверен, что детей, родителей, преподавателей порадуют преобразования, то, что получилось», – прокомментировал губернатор.

В рамках плана «На Севере — жить!» для 10 тысяч юных северян к 1 сентября создали 62 пространства в 42-х детских садах. В рамках региональных проектов «Арктическая школа» и «На Севере – твой проект» созданы центры «Уникум. Малыш», современные спортивные и музыкальные залы, благоустроены территории.

Также продолжается модернизация Мурманского арктического университета. На прошлой неделе губернатор Андрей Чибис и министр образования и науки России Валерий Фальков обсудили создание кампуса мирового уровня на его базе.

«Спасибо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, что поддержал нашу инициативу о новом кампусе для Мурманска – это требование времени. И мы благодарны за поддержку первого заместителя председателя правительства РФ и председателя набсовета вуза Дениса Валентиновича Мантурова. Спасибо федеральным коллегам за помощь, мы в активной стадии. На встрече с Валерием Николаевичем Фальковым зафиксировали ряд параметров по созданию кампуса – объекты, параметры. В этом году уже заработает первая часть берегового учебно-тренировочного центра – объект крайне важен для обучения и получения аккредитации при операциях спасения, без этого не может быть морского признания нашего университета. Первый этап запустим в ближайшее время, и второй – в следующем году. Также договорились, что будет выделена поддержка на капремонт Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева. Средняя мореходка – это знаковый объект для региона», – отметил Андрей Чибис.

Кроме того, в Мурманском арктическом университете модернизированы десятки помещений, появились медицинский аккредитационно-симуляционный центр и современные исследовательские лаборатории.

«Всё, что касается медицины крайне важно. Новые площадки нужны и для тех, кто заканчивает наш университет – а в этом году, кстати, был первый выпуск медиков в МАУ, а также для действующих медработников – теперь они имеют возможность проходить там различные проверки квалификации», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что благодаря планомерному развитию и модернизации образовательных учреждений Мурманская область занимает 8-е место в России по ключевому элементу – образованию и развитию, а также входит в топ-25 в России по качеству общего образования.

«В понедельник, 1 сентября, оперативное совещание проводиться не будет – чтобы все могли уделить время своим детям и вместе встретить этот важный день», – отметил губернатор в завершение.

Подробнее о готовности учреждений к новому учебному году, а также о модернизации учреждений сферы среднего профессионального образования доложила министр образования и науки региона Диана Кузнецова.

