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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.23 12:45

Скоро осень: региональные парламентарии посетили Ловозерский район

Программа рабочей поездки председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового и депутата Ирины Просоленко 15 августа началась со встречи с руководством администрации муниципального образования в Ловозеро. Один из вопросов – подготовка к отопительному сезону.

— Это важное направление работы, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Совсем скоро начнётся новый учебный год. В Ловозере паспорта объектов жилфонда готовы, отопительный сезон планируется начать вовремя, без сбоев. Готовы к массовому приему детей перед 1 сентября и медицинские специалисты поликлиники, где также побывали депутаты.

Региональные парламентарии осмотрели объекты благоустройства, дворовые территории, встретились с местными жителями.

Ирина Просоленко подчеркнула важность инициативного бюджетирования:

— Благодаря губернаторской программе «На Севере – твой проект» преображаются отдалённые населённые пункты Мурманской области. Растёт активность жителей, которые видят реальные результаты от участия в проекте. В этом году активисты Ловозерского района представили 6 проектов, половина из них стали победителями. Проекты-победители определялись по итогам онлайн-голосования на портале «Наш Север» в январе 2023 года. На реализацию инициатив жителей было выделено 100 миллионов рублей из областного бюджета. В итоге в двух домах по улице Пионерская в Ловозеро сделан ремонт входных групп. В самом отдалённом населённом пункте – Краснощелье появится общественное место для проведения мероприятий.

Такое же общественное пространство с площадкой и парковой зоной хотели бы видеть в своем селе жители Ловозеро.

— Осталось пожелания людей воплотить в проект, который сможет участвовать в народном голосовании, – считает Сергей Дубовой. – Также надо рассмотреть возможность включения этих работ в федеральную программу.

В этот же день депутаты посетили Ревду, где осмотрели социально значимые объекты. В их числе – поликлиника, где сделан ремонт в рамках нацпроекта.

— Отдельные замечания есть, будет совместно искать оптимальные решения для их устранения, – отметил Сергей Дубовой.

Региональные парламентарии также проверили ход ремонтных работ в Центре детского творчества, который вскоре откроет двери своим воспитанникам.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/bcd/fe5swo038vf2v5u90ntc9cycdotkr7rb.JPG

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