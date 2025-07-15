Скоро осень: сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева посетила Кировск

Основная цель рабочего визита – осмотр хода подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и знакомство с объектами, созданными по федеральным и региональным программам.

«На оперативном совещании правительства Мурманской области, которое провёл губернатор Андрей Чибис в прошлый понедельник, активно обсуждалось благоустройство территорий в разных муниципалитетах региона. Важно, что вне зависимости от источника финансирования, будь то федеральная программа или план «На Севере – жить!», в основе проектов, меняющих наш регион к лучшему, – мнение самих жителей Заполярья», – подчеркнула Елена Дягилева.

В качестве примера сенатор привела Всероссийское голосование по выбору общественных территорий для реализации проектов по благоустройству, которое завершилось 12 июня. За проекты в Мурманской области проголосовали 65 тысяч человек, выбраны объекты в семи муниципалитетах региона, работы по которым запланированы на будущий год.

Вместе с главой администрации города Кировска Юрием Кузиным Елена Дягилева посетила сквер в микрорайоне Кукисвумчорр, благоустроенный по нацпроекту «Жильё и городская среда» и плану «На Севере – жить!». Концепция будущего пространства в знаковом для горожан месте была разработана в 2020 году при участии самих кировчан, в 2021 году она получила поддержку на Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды, а двумя годами позднее состоялось открытие. Инвестиции в создание комфортного пространства площадью в четыре футбольных поля составили 111 млн рублей.

«Мурманская область развивается. С профессиональной командой правительства региона продолжаем работу по стратегическому плану «На Севере – жить!». В этом году планируем завершить реконструкцию кинотеатра «Большевик», отремонтировать школу №7, которая станет вторым образовательным учреждением, где проводится капремонт. Продолжаем ремонт дорог, жилфонда и благоустройство общественных пространств», – прокомментировал глава муниципалитета Юрий Кузин.

Школа №7 – один из участников масштабной федеральной программы по модернизации школьных систем образования в Заполярье. На проведение капитального ремонта выделено более 109 млн рублей, что позволит провести комплекс внешних и внутренних работ, создав необходимую комфортную среду для юных кировчан. К началу учебного года в школе будет завершён ремонт фасада, входной группы, инженерных сетей, преобразятся внутренние пространства, в том числе учебные кабинеты, спортивный зал и комнаты детских инициатив.

«Видно, что ремонт идёт хорошими темпами, подрядчик ответственный, а коллектив искренне вовлечён в процесс. Здесь учится более 800 ребят, большая часть – на «хорошо» и «отлично», уверена, результат понравится и ученикам, и команде школы», – сказала Елена Дягилева.

Организацию непрерывного образовательного трека от школьной скамьи до предприятия, которое компания «ФосАгро» успешно формирует совместно с правительством, сенатор обсудила с директором департамента Кировского филиала АО «Апатит», депутатом Мурманской областной Думы Сергеем Свининым в школе №5.

«Этот объект – пример успешного сотрудничества правительства региона и компании «ФосАгро» по созданию необходимых условий для учёбы. Здесь практически каждый элемент, каждое пространство мотивирует ребят к постоянному развитию в разных направлениях и получению знаний – как по профильным предметам, так и о родном регионе. Большое внимание уделяется профориентации, чтобы школьники смогли выстроить чёткий карьерный трек», – уточнила парламентарий.

Елена Дягилева подчеркнула, что такой комплексный подход глава региона Андрей Чибис определил приоритетным для развития всей сферы образования Мурманской области. Важно сочетать эффективные федеральные и региональные инициативы, внедряя профориентационные программы на самом раннем этапе. Поэтому в губернаторском плане «На Севере – жить!» отдельное место отведено проектам, которые помогают молодым людям определиться с выбором профессии, получить необходимые знания и построить карьеру в родном Заполярье. Для этого, например, организуются экскурсии в колледжи, техникумы, Мурманский арктический университет и предприятия, активно работает центр «На Севере – жить!», открываются профильные классы и выстроено тесное взаимодействие с крупнейшими работодателями региона.

С 2018 года школа №5 входит в проект «ФосАгро-школа», в рамках которого юные кировчане узнают о российском агрохимическом гиганте, профессиях, востребованных на его предприятиях, углубленно изучают точные и естественнонаучные предметы, а также получают возможность продолжить обучение в партнерских колледжах и вузах компании. Ежегодно не менее 50% выпускников 9-х классов поступают на профильные направления подготовки в филиал Мурманского арктического университета в Кировске. По результатам прошлого учебного года 68% выпускников 11 классов выбрали для поступления технические специальности.

«В создание и развитие образовательной вертикали «Школа – колледж/вуз - предприятие» с 2013 года ФосАгро вложила более 14 млрд рублей. В этом году в рамках этого проекта компания приступила к реализации очередного этапа модернизации инфраструктуры филиала МАУ в Апатитах. На его базе будет создана полноценная Высшая школа по подготовке горных инженеров, включающая в себя уникальный подземный полигон на действующем Расвумчоррском руднике, где студенты смогут оттачивать на практике полученные знания. Реализация этого проекта позитивно скажется не только на кадровой безопасности Кировского филиала АО «Апатит», но и внесет свой вклад в большую работу по сбережению человеческого капитала Заполярья, которую в партнерстве с федеральной властью активно ведет правительство региона», – подчеркнул Сергей Свинин.

Наряду с поддержкой, которую оказывает предприятие, школа является активным участником региональных программ. Так, в 2023 году по проекту «Арктическая школа» здесь был проведён ремонт столовой, сразу три года подряд, с 2021 по 2023 годы, местный школьный спортивный клуб одерживал победу на соревнованиях за Кубок губернатора Мурманской области, получив гранты на ремонты и оснащение спортивных пространств.

Ещё один важный объект, созданный в Кировске благодаря консолидации средств из областного и муниципального бюджетов при поддержке градообразующего предприятия, – мемориальный комплекс кировчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, где состоялось возложение цветов.

«Подвиг советского солдата, отстоявшего мир и свободу для родной земли, подвиг тружеников тыла должны навсегда остаться в памяти нашего народа. Важным элементом комплекса в Кировске является мемориальная стена, где священные образы – Ржевский мемориал, наш мурманский Алёша – созданы из фотографий кировчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Почему это так важно? Сейчас, когда совершается попытка переписать историю, принизить вклад нашей страны, наш долг – отстоять правду и рассказать детям, внукам о том, какой ценой далась Победа», – поделилась Елена Дягилева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550313/#&gid=1&pid=19