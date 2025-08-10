Скоро осень: Сергей Дубовой проинспектировал ход ремонтных работ в образовательных организациях

В пятницу, 8 августа, глава регионального парламента Сергей Дубовой вместе с министром образования и науки области Дианой Кузнецовой посетил прогимназию №61 и гимназию №5 в Мурманске.

В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» в учебных корпусах ведётся капитальный ремонт. Будут обновлены фасады, инженерные сети и внутренние помещения, а также кровля в прогимназии. Появится новое оборудование и мебель. Уже выполнено более половины запланированного объема работ.

Сергей Дубовой отметил, что впечатлён объёмами и качеством выполняемых работ:

— В этом году в регионе капитально ремонтируется 18 образовательных организаций, из них восемь – в областном центре. Благодаря федеральной программе, инициированной Президентом России, наши школы превращаются в современные, красивые и комфортные пространства для обучения. Важно, что все этапы работ от проекта до приёмки контролируют депутаты разных уровней, педагоги и родители, которые вносят свои предложения и замечания.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32938/