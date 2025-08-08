Скоро осень: в Ковдоре идёт подготовка образовательных учреждений к новому учебному году

В рамках рабочей поездки в Ковдорский муниципальный округ министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова совместно с главой округа Сергеем Сомовым осмотрела образовательные объекты региона и обсудила вопросы подготовки к новому учебному году и приёмной кампании.

Центральным пунктом стало посещение Ковдорского политехнического колледжа – участника федерального проекта «Профессионалитет». В рамках федеральной программы, благодаря поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и компании «ЕвроХим» в колледже создан современный образовательно-производственный центр с 14 учебно-производственными зонами, лабораториями, тренажерными комплексами, автодромом и обновленным парком техники. Он функционирует в тесной связке с Ковдорским ГОКом и готовит востребованных высококвалифицированных специалистов для Арктической зоны.

«Профессионалитет – это возможность для ребят получить образование по современным стандартам. Уже сегодня выпускники Ковдорского колледжа уверенно идут в промышленность, и мы видим реальный результат», –подчеркнула глава ведомства Диана Кузнецова.

Как отметил исполняющий обязанности директора колледжа Сергей Ведерников, в рамках приёмной кампании в колледж уже подано более 80 заявлений на востребованные специальности: техническое обслуживание автомобилей, обогащение полезных ископаемых, эксплуатация электротехнического оборудования, открытые горные работы. Всего предусмотрено 100 мест.

Министр также осмотрела обновленные образовательные пространства школы №1, где реализуется проект «Арктическая школа», инициированный главной региона. По плану «На Севере – жить!» здесь создаётся центр по изучению беспилотных систем. В рамках гранта «Техноград» на эти цели выделено 4 млн рублей. Работы планируется завершить до конца августа.

Особое внимание уделено Центру детского научного и инженерно-технического творчества, открывшемуся при поддержке правительства Мурманской области, Фонда Андрея Мельниченко и компании «ЕвроХим». Центр показывает впечатляющие результаты: за последние два года вырос средний балл ЕГЭ по математике и физике, увеличилось число высокобалльников, пять учеников стали победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады по математике.

Рабочая поездка завершилась обсуждением перспектив развития образовательной инфраструктуры округа и стратегических задач в рамках реализации проекта «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551522/#&gid=1&pid=10