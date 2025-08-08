Мурманский областной медицинский центр приглашает жителей пройти диспансеризациюВ Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.08.25 11:00

Скоро осень: в Ковдоре идёт подготовка образовательных учреждений к новому учебному году

В рамках рабочей поездки в Ковдорский муниципальный округ министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова совместно с главой округа Сергеем Сомовым осмотрела образовательные объекты региона и обсудила вопросы подготовки к новому учебному году и приёмной кампании.

Центральным пунктом стало посещение Ковдорского политехнического колледжа – участника федерального проекта «Профессионалитет». В рамках федеральной программы, благодаря поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и компании «ЕвроХим» в колледже создан современный образовательно-производственный центр с 14 учебно-производственными зонами, лабораториями, тренажерными комплексами, автодромом и обновленным парком техники. Он функционирует в тесной связке с Ковдорским ГОКом и готовит востребованных высококвалифицированных специалистов для Арктической зоны.

«Профессионалитет – это возможность для ребят получить образование по современным стандартам. Уже сегодня выпускники Ковдорского колледжа уверенно идут в промышленность, и мы видим реальный результат», –подчеркнула глава ведомства Диана Кузнецова.

Как отметил исполняющий обязанности директора колледжа Сергей Ведерников, в рамках приёмной кампании в колледж уже подано более 80 заявлений на востребованные специальности: техническое обслуживание автомобилей, обогащение полезных ископаемых, эксплуатация электротехнического оборудования, открытые горные работы. Всего предусмотрено 100 мест.

Министр также осмотрела обновленные образовательные пространства школы №1, где реализуется проект «Арктическая школа», инициированный главной региона. По плану «На Севере – жить!» здесь создаётся центр по изучению беспилотных систем. В рамках гранта «Техноград» на эти цели выделено 4 млн рублей. Работы планируется завершить до конца августа.

Особое внимание уделено Центру детского научного и инженерно-технического творчества, открывшемуся при поддержке правительства Мурманской области, Фонда Андрея Мельниченко и компании «ЕвроХим». Центр показывает впечатляющие результаты: за последние два года вырос средний балл ЕГЭ по математике и физике, увеличилось число высокобалльников, пять учеников стали победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады по математике.

Рабочая поездка завершилась обсуждением перспектив развития образовательной инфраструктуры округа и стратегических задач в рамках реализации проекта «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551522/#&gid=1&pid=10

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области продолжилось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области тарифы на услуги ЖКХ останутся льготными-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»