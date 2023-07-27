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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.23 10:20

Скоро осень: в магазинах нашего региона и страны цены на картофель, морковь и свежую белокочанную капусту пошли вниз

В магазинах Мурманской области с 18 по 24 июля текущего года наибольшее снижение цен зафиксировано на картофель (на 3,3%), морковь (на 2,9), свежую белокочанную капусту (на 2,8), пшеничную муку (на 1,2%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период увеличение цен отмечено на охлаждённые и мороженые куры, яблоки (на 1,1%), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот Росстат сообщает, что с 18 по 24 июля 2023 года потребительские цены повысились 0,23%. С начала июля цены выросли на 0,61%, с начала года повысились на 3,39%.  Цены на плодоовощную продукцию за период 18 по 24 июля выросли в среднем на 1%, сообщила Федеральная служба госстатистики.

Яблоки и бананы подорожали на 2,9%, капуста белокочанная - на 2,8%, помидоры - на 1,1%. В то же время цены на лук репчатый снизились на 4,1%, огурцы - на 2,8%, морковь - на 2,1%, свеклу столовую - на 0,9%, картофель - на 0,3%.

Цены на яблоки в 63 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,1-5,0%, в 11 субъектах - на 5,1-9,6%. В 3 субъектах цены не изменились. В 8 субъектах цены на яблоки снизились на 0,3-6,8%.

Цены на капусту белокочанную в 42 субъектах РФ увеличились на 0,1-5,0%, в 13 субъектах - на 5,1-18,3%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 29 субъектах цены на капусту белокочанную снизились на 0,3-10,6%.

Лук репчатый в 43 субъектах РФ стал дешевле на 0,5-5,0%, в 25 субъектах - на 5,1-11,1%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 16 субъектах цены на лук репчатый выросли на 0,2-6,7%.

Цены на огурцы в 39 субъектах РФ снизились на 0,2-5,0%, в 29 субъектах - на 5,1-21,5%. В 3 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены на огурцы выросли на 0,1-32,5%.

 

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