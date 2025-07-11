Скоро осень: в мончегорской школе №5 продолжается капитальный ремонт

Благодаря федеральной программе «Модернизация школьной системы образования», реализации стратегического плана «На Севере – жить!», а также при финансовой поддержке компании «Норникель» в рамках соглашения с правительством Мурманской области это учебное заведение преображается.

На этой неделе очередной осмотр объекта образования провели глава города Андрей Рудаков, заместитель генерального директора Кольской ГМК Максим Иванов и прокурор города Мончегорска Денис Джулаев.

Как отмечают специалисты, в настоящее время началась покраска стен будущих кабинетов. На школьном стадионе уложено основание и ведутся работы по устройству ливневой системы. Продолжаются работы по фасаду здания.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/528451/#&gid=1&pid=1