Скоро осень: в рамках программы «Арктическая школа» работы ведутся в четырёх учреждениях

Благодаря программе «Арктическая школа», инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, образовательные пространства в школах, детских садах и учреждениях допобразования преображаются, становятся функциональными, комфортными и для ребят, и для педагогов.

В этом году в нашем ЗАТО работы ведутся в четырёх образовательных учреждениях. С ходом работ ознакомился глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.

В структурном подразделении школы №1 детском саду «Оленёнок» в спортивном зале завершены ремонтные работы: стены и потолок покрашены, уложен линолеум, установлены новые радиаторы и двери. Дело за нанесением брендированных надписей и монтажом механизмов и мебели. Система хранения уже есть, скоро появится «шведская стенка», а самое главное – «умный пол» – напольная проекция для игр и развития детей.

Подготовлено к обновлению и образовательное пространство в гимназии №1, где обустраивается инженерный класс «Горняк будущего». Выполнены работы по укладке линолеума, покрашены стены, заменены радиаторы и двери, установлены светильники. Оборудование и мебель закуплены. Гармонично дополнят кабинет и стеллажи с минералами и горными породами.

Работы в школе №11 – в активной фазе. К 1 сентября в учреждении появится опорная площадка для подготовки школьников «Уникум» - обустраивается кабинет информатики. Здесь ребята смогут изучать, общеобразовательную программу, заниматься научной деятельностью и готовиться к олимпиадам.

В школе №2 в п.г.т. Сафоново практически готов кабинет БПЛА. Весьма символично, что первый в нашем муниципалитете такого плана проект реализуется именно в гарнизоне лётчиков. Здесь ребята небольшими группами по 12-15 человек будут учиться собирать и разбирать беспилотники, осваивать полёты.

- Сегодня учиться действительно интересно! Искренне благодарю главу нашего региона Андрея Владимировича Чибиса за реализацию программы, благодаря которой у наших детей есть возможность получать знания в современных и комфортных условиях, - подытожил Владимир Евменьков.

