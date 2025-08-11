Проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве многие россияне не хотятЛюди могут многое: создают пластик, который растворяется в морской воде, и искусственную кожу, которая ощущает прикосновение, тепло и холод
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.08.25 12:30

Скоро осень: в рамках программы «Арктическая школа» работы ведутся в четырёх учреждениях

Благодаря программе «Арктическая школа», инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, образовательные пространства в школах, детских садах и учреждениях допобразования преображаются, становятся функциональными, комфортными и для ребят, и для педагогов.

В этом году в нашем ЗАТО работы ведутся в четырёх образовательных учреждениях. С ходом работ ознакомился глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.

В структурном подразделении школы №1 детском саду «Оленёнок» в спортивном зале завершены ремонтные работы: стены и потолок покрашены, уложен линолеум, установлены новые радиаторы и двери. Дело за нанесением брендированных надписей и монтажом механизмов и мебели. Система хранения уже есть, скоро появится «шведская стенка», а самое главное – «умный пол» – напольная проекция для игр и развития детей.

Подготовлено к обновлению и образовательное пространство в гимназии №1, где обустраивается инженерный класс «Горняк будущего». Выполнены работы по укладке линолеума, покрашены стены, заменены радиаторы и двери, установлены светильники. Оборудование и мебель закуплены. Гармонично дополнят кабинет и стеллажи с минералами и горными породами.

Работы в школе №11 – в активной фазе. К 1 сентября в учреждении появится опорная площадка для подготовки школьников «Уникум» - обустраивается кабинет информатики. Здесь ребята смогут изучать, общеобразовательную программу, заниматься научной деятельностью и готовиться к олимпиадам.

В школе №2 в п.г.т. Сафоново практически готов кабинет БПЛА. Весьма символично, что первый в нашем муниципалитете такого плана проект реализуется именно в гарнизоне лётчиков. Здесь ребята небольшими группами по 12-15 человек будут учиться собирать и разбирать беспилотники, осваивать полёты.

- Сегодня учиться действительно интересно! Искренне благодарю главу нашего региона Андрея Владимировича Чибиса за реализацию программы, благодаря которой у наших детей есть возможность получать знания в современных и комфортных условиях, - подытожил Владимир Евменьков.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18459-v-ramkah-programmy-arkticheskaya-shkola-raboty-vedutsya-v-chetyreh-uchrezhdeniyah/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)15:50«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)В областном центре прошли выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»