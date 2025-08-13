Скоро осень: в ЗАТО город Заозерск состоялась приёмка образовательных учреждений к предстоящему 2025–2026 учебному году

Комиссия подтвердила готовность детских садов, Центра дополнительного образования детей, Детской музыкальной школы и Детско-юношеской спортивной школы. Все учреждения обеспечат комфортные и безопасные условия для учащихся с 1 сентября 2025 года.

Как отмечает администрация ЗАТО город Заозерск, в учреждениях проведены мероприятия по ремонту помещений, обеспечению пожарной и антитеррористической защиты, подготовке к отопительному сезону.

Кроме того, в рамках губернаторского проекта «Арктическая школа» в детском саду №2 «Радуга» создаётся новое образовательное пространство «Уникум.Малыш».

Для участников движения «Юнармия» в Центре дополнительного образования детей закуплено современное интерактивное оборудования для электронного тира и обновлены макеты автоматов.

Для учеников Детской музыкальной школы приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках национального проекта «Семья».

