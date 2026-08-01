Скоро осень: во флотской столице на «коммунальном часе» рассмотрели вопрос подготовки к отопительному сезону

Каждый четверг глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков проводит с руководителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий «коммунальный час». На повестке - вопросы содержания и уборки жилфонда, придомовых и общественных территорий и улично-дорожной сети, а также подготовку к отопительному сезону.

Как прозвучало на совещании, большинство управляющих организаций свои дома к осенне-зимнему периоду подготовили и уже занимаются оформлением подтверждающих документов. Ещё не завершили подготовительные работы УК «Персона» и «Инвест ЖКХ».

На этой неделе группа муниципального контроля провела мониторинг территорий и направила 36 требований об уборке в адрес управляющих компаний и 17 – в адрес ГЦ ЖКХ. Это касается и смёта на улицах, и мусора на контейнерных площадках.

На ул. Адмирала Сизова, 5 из-за отсутствия соответствующего отсека за КП скапливается много крупногабаритного мусора. Глава муниципалитета поручил комитету по развитию городского хозяйства найти решение этого вопроса.

И ресурсоснабжающие, и управляющие организации приступили к асфальтированию. АО «МЭС» выполнил большой объём ремонтно-восстановительных работ, но ещё есть участки, прежде всего, во дворах, где асфальт был ранее вскрыт для ремонта теплосетей. Сейчас актуализируют список таких адресов для принятия мер. Среди УК первыми к асфальтированию приступили «Альфа» и «Гранит».

По завершении ремонтных работ на сетях территории нуждаются не только в асфальтировании, но и в благоустройстве, а местами и влажной уборке, как в Сафоново-1, например. Владимир Евменьков поручил навести здесь качественный порядок.

По программе реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом, в предстоящие годы предусмотрен капитальный ремонт трапов в муниципалитете. Специалисты проводят обследование для определения очередности. Это не исключает текущих, поддерживающих работ, в первую очередь на ул. Северная – ул. Адмирала Сизова, ул. Адмирала Сизова – ул. Душенова (ЦДМ).

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19941-kommunalnyy-chas-asfaltirovanie-uborka-peska-i-musora-remont-trapov/#news-gal-3