Скоро пиво в шаговой доступности приобрести будет невозможно

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Максима Белова. Депутаты обсудили и рекомендовали Думе поддержать проект регионального закона «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области».

Законопроект предлагает установить запрет розничной продажи алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, в случае если входы для посетителей находятся со стороны подъездов или детских, спортивных площадок на расстоянии менее 50 метров от них.

- Документом предлагается установить розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах, если размер общей площади зала превышает 30, 40 и 50 квадратных метров для населенных пунктов численностью до 10 тысяч человек, от 10 тысяч и 20 тысяч и свыше 20 тысяч соответственно, - отметил Максим Белов.- Также запрет вводится на продажу алкогольной продукции на розлив в тару в торговых объектах площадью менее 65 «квадратов». Такие ограничения будут способствовать снижению объемов потребления алкоголя, в частности, пива, за счёт того, что в шаговой доступности жилых домов приобрести его будет невозможно.

Участники заседания заслушали и приняли к сведению информацию и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области Максима Бугаева о мерах по развитию туризма на территории Заполярья.

Отмечалось, что на территории Заполярья в период пандемии принят пакет мер, для поддержки туристической отрасли.

Прозвучало, что наиболее действенным механизмом поддержки субъектов туриндустрии является субсидия, которая направлена на реализацию конкретных проектов. Конкурс проводится с 2011 года, и на сегодняшний день данную форму помощи получили 67 заявителей на общую сумму более 28 млн рублей. Кроме того, прозвучало, что ключевыми направлениями в текущем году станет развитие экологического туризма. Основная цель - проведение мероприятий, направленных на диверсификацию туризма и расширение видов туристических активностей в летний сезон. Ключевая задача на 2020-2021 годы – запуск работы национального парка «Хибины».