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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.20 10:45

Скоро стартует приём заявлений на целевые места в высшие учебные заведения

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, право на приём на целевое обучение по образовательным программам высшего образования имеют граждане, которые в соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» заключили договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие порядок приёма на целевое обучение (включая типовую форму договора о целевом обучении) утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076».

В рамках указанного постановления Министерство здравоохранения Мурманской области заключает договоры о целевом приёме с медицинскими вузами, в которых оговаривается число целевых мест, выделенных региону, а также договоры о целевом обучении с выпускниками образовательных организаций Мурманской области.

Порядок отбора граждан, поступающих на обучение на условиях целевого приёма, утверждается приказом Министерства здравоохранения Мурманской области, с которым можно будет ознакомится в разделе «Новости» на вкладке «Целевое обучение» https://minzdrav.gov-murman.ru/news/tselevoe-obuchenie/. Целевая кампания в 2020 году пройдёт с 27 апреля по 10 июня. Информация о порядке ее проведения будет размещена на сайте не позднее 25 марта.

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Мурманский арктический государственный университет и Мурманский государственный технический университет заключают договоры с органами государственной власти и органами местного самоуправления о целевом приёме на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, в целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля.

Информацию о правилах приема на целевые места в Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена можно найти на официальном сайте университета в разделе «Абитуриенты» на вкладке «Приёмная комиссия», пройдя по ссылке https://www.herzen.spb.ru/abiturients/pk/.

Информация для абитуриентов Мурманского арктического государственного университета расположена на официальном сайте университета в разделе «Абитуриенту» на вкладке «Правила приема в МАГУ» http://www.masu.edu.ru/abit/rules/.

С особенностями организации целевого приёма в Мурманском государственном техническом университете можно ознакомиться на сайте университета в разделе «Абитуриенту» во вкладке «Правила приёма»  http://www.abit.mstu.edu.ru/rules/.

Университеты принимают заявки от органов государственной власти и местного самоуправления в письменной форме о заключении договора о целевом приеме, содержащем сведения о количестве граждан, подготовку которых необходимо осуществить по направлениям подготовки и специальностям в рамках целевого обучения, при этом, заказчик должен определить перечень мер социальной поддержки с указанием порядка, сроков и размеров их предоставления.

Заявка носит предварительный характер. После рассмотрения всей совокупности заявок, поступивших от органов государственной власти и местного самоуправления, исходя из общего числа бюджетных мест, выделенных университету учредителем, и с учетом конкурсной основы, а также содержания и социальной значимости заявок, университет принимает решение о выделении целевых бюджетных мест по каждой из них.

Приём на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется в пределах квоты приема на целевое обучение.

 

 

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