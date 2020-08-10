Скоро в школу - для защиты учеников и учителей разработаны новые санитарно-эпидемиологические требования

Министерство образования и науки закупит рециркуляторы и бесконтактные термометры для образовательных организаций региона. Из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 147 миллионов рублей на приобретение средств защиты от COVID-19 для образовательных организаций региона. На эти средства региональное министерство образования и науки закупит 11467 рециркуляторов воздуха и 1091 бесконтактный термометр. К началу учебного года оборудованием обеспечат подведомственные образовательные учреждения регионального Минобра и муниципальные образовательные организации Мурманской области.

Напомним, новый учебный год в Заполярье начнётся в очном формате. Для защиты учеников и сотрудников образовательных организаций были разработаны новые санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с ними кабинеты и аудитории будут снабжены рециркуляторами воздуха, это позволит ученикам и преподавателям находиться на занятиях без масок. Помещения будут регулярно проветривать и проводить дезинфекцию, процедуру термометрии проведут каждому входящему в здание.

Кроме того, за каждым классом планируется закрепить отдельный кабинет, в котором обучение будет проходить по всем предметам, кроме занятий, требующих специального оборудования, сообщает региональное Министерство образования и науки.