Скоро весна: цены на плодоовощную продукцию пошли в рост

В магазинах Мурманской области с 31 января по 6 февраля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 6,9%), картофель (на 6,8), морковь (на 3,7), пшено (на 2,9), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,1%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,7%), свежую белокочанную капусту (на 1,2), яблоки (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

А Росстат сообщает, что с 31 января по 6 февраля в России инфляция ускорилась до 0,26% с 0,21% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1%.

Как свидетельствуют данные российского статистического ведомства, за период с 31 января по 6 февраля 2023 года индекс потребительских цен составил 100,26%, с начала февраля – 100,22%, с начала года – 101,00%.

На отчётной неделе рост цен на плодоовощную продукцию в стране ускорился до 5,1% с 3,5% на предыдущей неделе. В том числе огурцы подорожали на 12,7%, лук – на 11,5%, помидоры – на 4,6%, морковь – на 3%, бананы – на 2,4%, картофель – на 2%, свекла – на 1,9%, яблоки – на 1,0%, капуста белокочанная – на 0,7%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 15 наименованиям. Сильнее всего вновь подешевела гречка – на 1,01%, следом идёт чай - снижение на 0,6% и свинина - на 0,53%. Также зафиксировано снижение цен на куриное мясо, сосиски, сардельки – на 0,3%, творог, соль, пшено – на 0,2%, подсолнечное масло, маргарин, овощные консервы для детского питания, сахар и рис – на 0,1%.

Подорожали 18 наименований продуктов, сильнее всего - твёрдые, полутвердые и мягкие сыры и полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,4%. Кроме того, прибавили в цене молоко (пастеризованное), сметана, печенье – на 0,3%, говядина, молоко (стерилизованное), сухие молочные смеси для детского питания, яйца – на 0,2%, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, рыба мороженая, мука, хлеб, макаронные изделия – на 0,1%.