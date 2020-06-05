Скоро выборы - законопроект о возврате индексаций пенсий работающим пенсионерам внесён в Госдуму

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Законопроектом предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров с 1 июля 2020 году.

«Осуществить с 1 июля 2020 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), установленных по состоянию на 30 июня 2020 года, гражданам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию», - говорится в проекте закона.

Стоимость одного пенсионного коэффициента предлагается установить в размере, равном 93 рублям 00 копейкам, и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в сумме, равной 5686 рублям 25 копейкам.

«Пенсионеры работают «нелегально» (без оформления документов, по чужим документам, на половину ставки), чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета. Соответственно происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства. Кроме того, данная ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов. Следует также отметить негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в нашей стране с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет, пишет 1prime.ru.