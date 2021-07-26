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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.21 10:00

Скоро выборы, или В Госдуму внесли проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов внёс в Госдуму законопроект, предлагающий с 1 января 2022 года возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам, текст документа опубликован в Telegram-канале депутата.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменение в закон «О страховых пенсиях» и признать утратившей силу статью от 2016 года об отмене индексации суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней работающим пенсионерам, а также статьи 3 и 7 закона «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий».

Автор инициативы подчеркнул, что после отмены индексации пенсий, последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров - с 15,3 миллиона до 9,6 миллиона человек, причём большая часть перешла в сферу теневой занятости, то есть стала работать «нелегально».

«Отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам. Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать. Уровень их заработных плат, как правило, также невысок. Отсутствие индексации страховых пенсий негативно сказывается на их финансовом положении, а в условиях пандемии и роста инфляции вызывает рост социальной напряженности», - приводит выдержку из пояснений депутата РИА «Новости».

Помимо этого, по мнению депутата, отсутствие индексации пенсий противоречит части 6 статьи 75 Конституции РФ, согласно которой такая мера осуществляется не реже одного раза в год в порядке, установленном законом.

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