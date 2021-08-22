Скоро выборы. Президент предложил разово выплатить всем пенсионерам России в 2021 году по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны в этом году по 10 тысяч рублей. «Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей», - сказал глава государства в воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Он подчеркнул, что считает необходимым уделять особое внимание категории граждан, доходы которой напрямую зависят от государства - людям пожилого возраста и пенсионерам, и напомнил, что для них предусмотрена программа индексаций. «Мы исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Сейчас уровень инфляции и эта предусмотренная тысяча (рублей) на повышение инфляцией подъедается», - констатировал глава государства.

По его словам, реальная инфляция для пожилых граждан РФ оказывается выше средней в 6,5% из-за структуры потребления. «Я сказал о средней цифре инфляции в 6,5% год к году, но для пожилых людей она, пожалуй, даже ещё побольше. Почему? Потому что структура потребления у них другая», - отметил Путин, пояснив, что они не так часто ездят за границу, не покупают дорогих машин и вещей премиального класса. «А вот по тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция побольше, чем в 6,5%», - заметил глава государства.

Как пишет ТАСС, президент отметил, что вернуться к схеме индексации пенсий на 1 тысячу рублей можно будет после того, как инфляция вернётся в заданные параметры. «На мой взгляд, эта выплата в 10 тысяч рублей должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам - Минобороны, МВД, МЧС», - подытожил Владимир Путин.