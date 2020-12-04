Скоропостижно скончался Александр Львович Тельпнер

С глубоким прискорбием сообщаем, что 2 декабря 2020 года на 68-ом году жизни скоропостижно скончался выдающийся человек - Тельпнер Александр Львович, главный инженер проектов ООО «Инженерный Центр».

Тельпнер Александр Львович посвятил строительной отрасли 45 лет и своей плодотворной трудовой деятельностью внёс большой вклад в её развитие на территории Мурманской области.

При его непосредственном участии в регионе были построены и введены в эксплуатацию социально-значимые объекты жилья, здравоохранения, образования, инженерной инфраструктуры, объекты социально-бытового и культурного назначения.

Профессионал с большой буквы, обладающий большим опытом и практическими знаниями, пользующийся заcлуженным уважением и авторитетом среди коллег и партнёров.

Наставник, человек с открытым сердцем, готовый поддержать и помочь в любой ситуации.

Жизнелюбие, оптимизм и чувство юмора были постоянными спутниками этого прекрасного человека.

Светлая память об Александре Львовиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Львовича.

Коллектив компаний ООО «Инженерный Центр»

и ООО «Региональный Центр Ценообразования в строительстве»

Прощание с Александром Львовичем состоится во вторник, 8 декабря, с 9.15 до 10.00 в Прощальном зале по адресу: г. Мурманск, ул. Радищева, 29а (рядом со зданием областного морга).