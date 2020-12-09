Скоропостижно скончался Лишик Валерий Филиппович

Коллектив Главного управления МЧС России по Мурманской области выражает глубокие соболезнования родным и близким генерал-майора в отставке Лишика Валерия Филипповича, бывшего начальника Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Мурманской области по случаю его скоропостижной кончины. Это огромная утрата для всех, кто знал этого замечательного человека.

Церемония прощания с Валерием Филипповича состоится 12 декабря в 11.00 в храме Спаса-на-Водах.

Панихида пройдёт с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер.