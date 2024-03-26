Мурманская область. Арктика (16+)26.03.24 13:00
Скорость дрейфа экспедиции «Северный полюс-41» за последние две недели заметно увеличилась - Арктический и антарктический институт
В период с 16 по 22 марта 2024 года станция преодолела около 35 морских миль генеральным курсом на юг. На текущий момент экспедиция работает в районе с координатами 82° с.ш. 19° в.д., примерно в 100 милях от архипелага Шпицберген.
В период с 16 по 22 марта 2024 года станция преодолела около 35 морских миль генеральным курсом на юг. На текущий момент экспедиция работает в районе с координатами 82° с.ш. 19° в.д., примерно в 100 милях от архипелага Шпицберген.
Как сообщает Арктический и антарктический институт (ААНИИ), средняя толщина льда базового поля, куда вморожена ледостойкая платформа «Северный полюс», составляет 1,8 метра. Температура воздуха в районе дрейфа -28°С.
Общая протяженность маршрута, пройденного экспедицией, составляет 2777 морских миль. От точки старта станция сместилась на 844 морских мили.
Фото (ААНИИ, карта Анастасия Бельгесова): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457246024%2Fwall-165713521_5846
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