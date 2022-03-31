Скучно не будет: анонсированы апрельские мероприятия для молодёжи региона

Председатель регионального комитета молодёжной политики Егор Хаценко представил план мероприятий в сфере молодёжной политики в период с 1 по 15 апреля 2022 года на территории Мурманской области.

В ближайшие недели в муниципалитетах для молодёжи пройдут различные конкурсы, фестивали, квесты, квизы, развлекательные игры и другие интересные события. Всего будет организовано почти 50 бесплатных мероприятий. Из них больше половины пройдут в современных молодежных пространствах «Сопки» и «Arctic/spaсe».

1 апреля северян ждут: квест «Тайна дома с привидениями» («Arctic/spaсe» г. Апатиты); вечеринка «PRANKs Day» («Сопки» г. Апатиты); юмористическом шоу «Однажды в Сопках» («Сопки» г. Оленегорск); урок мужества «Мы помним тех, кто не пришёл» (ЗАТО г. Заозерск); квест «Лучший папа» («Arctic/spaсe» г. Кандалакша); семейный квест «Тайны моего города» (г. Североморск), день смеха («Сопки» г. Североморск); встреча молодёжи с представителем правоохранительных органов «Подросток и закон» («Сопки» пгт Умба); обучающий тренинг «Быть рядом» (г. Снежногорск).

2 апреля: интеллектуально-развлекательная игра «Мозгобойня» («Сопки» г. Апатиты), лекции для молодёжи «Борьба с фейками» («Сопки» пгт. Умба); интенсив по социальному проектированию «PROпроекты» («Arctic/spaсe» г. Апатиты); спортивно-массовое мероприятие «Молодёжная весна. Растопим Зиму» (пгт Никель); профориентационное тестирование «Найди своё призвание» (г. Мурманск); тренинговое занятие «Сбрось напряжение» (г. Мурманск).

3 апреля: муницпальный конкурс «Лидер» (г. Ковдор), концертный калейдоскоп «Музыка с «Dream Street» («Сопки» п. Ревда); консультации к историко-краеведческой игре «Город на скалах и сам как скала!» («Сопки» г. Североморск).

5 апреля: профилактическая игра «Моя жизнь» («Arctic/spaсe» г. Кандалакша).

6 апреля: квест - игра «Код здоровья» (г. Кандалакша).

7 апреля: интеллектуальная игра «Пусть всегда будет завтра» (ЗАТО п. Видяево); волонтерская уличная акция «Здоровым быть здорово!» («Сопки» г. Апатиты); акция «День молодого избирателя» («Сопки» г. Оленегорск).

8 апреля: Рок-Джем «Ближе к звездам» («Сопки» г. Оленегорск).

9 апреля: областные соревнования по укладке парашюта (г. Мурманск); лекция по истории для молодёжи «Моя Россия» («Сопки» пгт Умба); Вечер встреч «Молодёжный глобус» («Сопки» пгт. Ревда); интеллектуально-развлекательная игра «BBQ Mafia» («Сопки» г. Кола).

10 апреля: день народной культуры («Arctic/spaсe» г. Апатиты).

12 апреля: караоке баттл («Сопки» г. Оленегорск); квартирник «День космонавтики» («Сопки» г. Североморск); «КосмоКвиз» («Сопки» г. Кола); Квиз - игра «Они были первыми» («Arctic/spaсe» г. Кандалакша); интеллектуальная игра РИСК «Покорение космоса» («Сопки» г. Кола); Квест «Космическое путешествие» («Сопки» пгт. Ревда).

14 апреля: интеллектуальная игра «Джефф» («Сопки» г. Оленегорск).

Кроме того, 12 апреля в ДК им. С.М. Кирова (г. Мурманск) пройдёт фестиваль Мурманской лиги КВН, впервые за два года – с полной посадкой в зале. Билеты уже можно приобрести на сайте 51bilet.ru и в кассах дворца.

Помимо развлекательных мероприятий, молодёжь приглашают участвовать в различных конкурсах. Так, с апреля стартует прием заявок на участие в трёх конкурсах: конкурс на соискание грантов в форме субсидий, конкурс эскизов художественных панно (муралов), конкурс молодежных субкультур «#СеверМолод». Два конкурса пройдут уже в первых числах апреля – это XV-й муниципальный конкурс «Лидер» в Ковдоре и конкурс красоты и таланта «Мистер Гармонии – 2022» в Кандалакше.

В Апатитах пройдёт первый конкурсный концерт фестиваля «Северный Арбат», а в Мурманске (МАГУ) состоится открытый национальный фестиваль «Души прекрасные мотивы». И уже сейчас принимаются заявки на участие в Фестивале студенчества Мурманской области, который проводятся для выявления и поддержки творческого потенциала талантливой молодёжи.

На официальном сайте комитета молодёжной политики Мурманской области запущена еженедельная рубрика ближайших интересных мероприятий для молодёжи региона: конкурсов, семинаров, тренингов, мастер-классов, форумов. Афиша мероприятий также публикуется в социальных сетях комитета, размещается на портале «Наш Север».

Фото: https://vk.com/murmol51?z=photo-203978702_457240240%2Fwall-203978702_996