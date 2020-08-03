Сквер у памятника С.М. Кирову открыт для мурманчан

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с заместителем губернатора Мурманской области Оксаной Астаховой посетили сквер у памятника С.М. Кирову.

– Сегодня рабочий выход на предмет фиксации выполнения поставленной задачи по устранению дефектов, которые были выявлены на объекте в ходе эксплуатации в зимний период, – прокомментировала Оксана Астахова. – Мы видим, что фактическое выполнение зафиксировать можно. Перестелено покрытие: плитка и асфальт заново уложены, выполнены работы по трамбовке подстилающего слоя. Все, что предстояло исправить, сделано. По качеству проведенного ремонта и его соответствие нормативам будет создана совместная рабочая группа, которая примет работы.

– Сквер открыт для мурманчан, – отметил Евгений Никора. – Работы были завершены до 1 августа. Важно проверить качество их выполнения до мельчайших деталей, мы не можем позволить даже маленьких недочетов. Напомню, у объекта гарантийный срок с момента его приемки будет составлять 3 года. Это объект культурного наследия, поэтому он требует внимательной оценки.