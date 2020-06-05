Сквер вокруг памятника С.М. Кирову опять разрыли, но по гарантии

Сегодня в рамках объезда глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверили как устраняются недостатки после реконструкции в сквере возле памятника С.М. Кирову.

Компания-подрядчик при выполнении основных строительных работ в прошлом году допустила серьёзные нарушения. В настоящее время в сквере в полным ходом идут комплексные ремонтные работы по их устранению.

Строители осуществляют укрепление пешеходных дорожек, перекладывает плитку на более прочную, устанавливают бортовые камни. Вдоль дорожек, расположенных лучами от памятника, будет переделан фундамент для опор освещения, также засыпана грунтом зелёная зона для саженцев сирени.

– От событий, связанных с неисполнением условий контракта, не застрахован никто. Важный вопрос в том, чтобы подрядчик выполнил свою работу в срок и качественно. Все выполняется в рамках гарантийных обязательств, – отметил Андрей Сысоев. – Нам нужен результат, который удовлетворит всех.

– Ремонт в сквере держу на строгом контроле. К объекту приковано особое внимание. Исправляет недочёты та компания, которая занималась реконструкцией. Я абсолютно уверен, что до конца июня мурманчане увидят результат. Будут ли какие-то замечания, пока не готов сказать, – рассказал Евгений Никора.