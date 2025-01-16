«Сквозь пространство и время»: творческая встреча с Александром Кочичем (Республика Сербия)

Уже в эту пятницу, 17 января, состоится творческая встреча с Александром Кочичем, певцом и музыкантом из Республики Сербия.

Концерт «Сквозь пространство и время» — уникальное событие. Александр выступит с программой, в которой представит своё авторское творчество и музыкальное наследие своей страны: песни на сербскохорватском и русском языках, в том числе старинные, казачьи, военные и на стихи мурманских авторов.

Концерт состоится 17 января в 19.00 в большом зале Мурманского областного театра кукол. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-11868529_457257125%2Ff2f0da64c34683844f