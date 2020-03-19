Сквозь шторм и непогоду: «Капитан Беклемишев» благополучно отбуксировал аварийное судно в порт Мурманск

Вчера успешно завершилась сложная аварийно-спасательная операция по буксировке аварийного рыболовного судна «Козлово» морским буксиром-спасателем Северного филиала Морской спасательной службы «Капитан Беклемишев» из центральной части Баренцева моря в порт Мурманск.

13 марта в 23.24 на пульт МСКЦ Мурманск было получено донесение о том, что на рыболовном судне ярусного лова М-0317 «Козлово» (п/р Мурманск, с/в ООО «СПК РК Север») вышла из строя система управления рулевым устройством. Судно «Козлово» (экипаж 31 человек, длина 60 метров , водоизмещение 1200 тонн) стало фактически неуправляемым. Ситуацию серьезно осложняли плохие погодные условия – ветер 23-24 м/с, высота волны 5- 6 метров . Судно разворачивало лагом к волне, и оно испытывало сильную бортовую качку. Рыболовам требовалась помощь.

После получения сигнала бедствия спасатели Северного филиала Морспасслужбы обратились к владельцу судна и, получив от него точные координаты нахождения РС «Козлово», начали спасательную операцию. Уже через 40 минут морской буксир-спасатель «Капитан Беклемишев» находясь на рейде Кильдин Восточный снялся с якоря и выдвинулся полным ходом в район бедствия. Однако ветер норд-вест порывами до 30 м/с серьезно осложнял переход в район нахождения РС «Козлово». Морской буксир «Капитан Беклемишев» галсами следовал в район аварии, получая сильные удары волнами и испытывая серьезную качку. Через 37 часов буксир подошел к борту аварийного рыболовного судна и в тяжелых штормовых условиях сумел всего лишь за 17 минут взять его на буксир, подойдя на расстояние 8- 10 метров и грамотно заведя буксирный трос. Опыт и профессионализм капитана буксира-спасателя Александра Николаевича Гнилицкого позволили осуществить эти действия за столь рекордное время в таких сложных условиях. Впрочем, по оценкам многих экспертов, только эти качества капитана, как и подготовка всего экипажа спасательного судна, а также техническая готовность буксира позволили завершить эту операцию успешным возвращением в родную гавань.

Взяв неуправляемое аварийное судно на буксир, «Капитан Беклемишев» начал движение в сторону Кольского залива. Сложность движения каравана была в том, что аварийное судно оставалось по-прежнему неуправляемым. Оно «рыскало», часто меняло курс. Все это создавало опасность обрыва буксировочного троса, который испытывал большие нагрузки. Маневрируя скоростью хода, буксир-спасатель делал все, чтобы аварийное судно не становилось лагом к волне и не испытывало сильной качки и запредельных кренов.

В ночь с 16 на 17 марта караван оказался в центре урагана. Где направление ветра 160 градусов в течении пяти сменилось на 340 градусов, а сила ветра с 30 м/с усилилось до 40 м/с. И здесь капитан и экипаж морского буксира «Капитан Беклемишев» вновь проявили мастерство и выдержку. Это позволило сохранить аварийное судно и отбуксировать его в порт Мурманск.

Вся аварийно-спасательная операция заняла 4,5 суток, и сегодня морской буксир-спасатель «Капитан Беклемишев» передал РС «Козлово» портовым буксирам.

Судно Морской спасательной службы повреждений не имеет, экипаж здоров. Сейчас морской буксир-спасатель «Капитан Беклемишев» готовится вновь выйти в море на аварийно-спасательное дежурство.