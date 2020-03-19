Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, участника мурманского шахматного турнира8 (8152) 477-931 - открыта «горячая линия» по коронавирусной инфекции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.03.20 07:30

Сквозь шторм и непогоду: «Капитан Беклемишев» благополучно отбуксировал аварийное судно в порт Мурманск

Вчера успешно завершилась сложная аварийно-спасательная операция по буксировке аварийного рыболовного судна «Козлово» морским буксиром-спасателем Северного филиала Морской спасательной службы «Капитан Беклемишев» из центральной части Баренцева моря в порт Мурманск.

13 марта в 23.24 на пульт МСКЦ Мурманск было получено донесение о том, что на рыболовном судне ярусного лова М-0317 «Козлово» (п/р Мурманск, с/в ООО «СПК РК Север») вышла из строя система управления рулевым устройством. Судно «Козлово» (экипаж 31 человек, длина 60 метров, водоизмещение 1200 тонн) стало фактически неуправляемым. Ситуацию серьезно осложняли плохие погодные условия – ветер 23-24 м/с, высота волны 5-6 метров.  Судно разворачивало лагом к волне, и оно испытывало сильную бортовую качку.  Рыболовам требовалась помощь.

После получения сигнала бедствия спасатели Северного филиала Морспасслужбы обратились к владельцу судна и, получив от него точные координаты нахождения РС «Козлово», начали спасательную операцию. Уже через 40 минут морской буксир-спасатель «Капитан Беклемишев» находясь на рейде Кильдин Восточный снялся с якоря и выдвинулся полным ходом в район бедствия. Однако ветер норд-вест порывами до 30 м/с серьезно осложнял переход в район нахождения РС «Козлово». Морской буксир «Капитан Беклемишев» галсами следовал в район аварии, получая сильные удары волнами и испытывая серьезную качку. Через 37 часов буксир подошел к борту аварийного рыболовного судна и в тяжелых штормовых условиях сумел всего лишь за 17 минут взять его на буксир, подойдя на расстояние 8-10 метров и грамотно заведя буксирный трос. Опыт и профессионализм капитана буксира-спасателя Александра Николаевича Гнилицкого позволили осуществить эти действия за столь рекордное время в таких сложных условиях.  Впрочем, по оценкам многих экспертов, только эти качества капитана, как и подготовка всего экипажа спасательного судна, а также техническая готовность буксира позволили завершить эту операцию успешным возвращением в родную гавань.

Взяв неуправляемое аварийное судно на буксир, «Капитан Беклемишев» начал движение в сторону Кольского залива. Сложность движения каравана была в том, что аварийное судно оставалось по-прежнему неуправляемым. Оно «рыскало», часто меняло курс. Все это создавало опасность обрыва буксировочного троса, который испытывал большие нагрузки. Маневрируя скоростью хода, буксир-спасатель делал все, чтобы аварийное судно не становилось лагом к волне и не испытывало сильной качки и запредельных кренов.

В ночь с 16 на 17 марта караван оказался в центре урагана. Где направление ветра 160 градусов в течении пяти сменилось на 340 градусов, а сила ветра с 30 м/с усилилось до 40 м/с. И здесь капитан и экипаж морского буксира «Капитан Беклемишев» вновь проявили мастерство и выдержку. Это позволило сохранить аварийное судно и отбуксировать его в порт Мурманск.

Вся аварийно-спасательная операция заняла 4,5 суток, и сегодня морской буксир-спасатель «Капитан Беклемишев» передал РС «Козлово» портовым буксирам.

Судно Морской спасательной службы повреждений не имеет, экипаж здоров. Сейчас морской буксир-спасатель «Капитан Беклемишев» готовится вновь выйти в море на аварийно-спасательное дежурство.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Наталья
16.03.20 13:19
Хорошо икру красную кушала...
Комментарий к новости:Юлия Величко будет представлять Мурманскую область в новом составе Общественной палаты РФ
омега
16.03.20 02:40
если северянам пенсионный возраст не вернут, все просто сбегут с северов, потому что до пенсии дожить шансов не будет
Комментарий к новости:Профсоюзы ещё надеются на то, что удастся вернуть прежний возраст выхода на пенсию жителей Заполярья
Валерий Лысенко
14.03.20 12:20
Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
Комментарий к новости:Один день из жизни Кильдинстроя
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:00«Секретные материалы». Документальный цикл (16+)15:50Городские хроники (6+)16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Цены на бензин на АЗС Мурманской области замерли-PRO Валюту (16+)Рекорды дня: курс доллара подпрыгнул на 2,9 рубля, евро – на 2,4 рубля-PRO Энергетику (18+)КАЭС - повышает надежность энергоснабжения потребителей в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нынешний коэффициент извлечения нефти в России, составляющий 29-30% – это позор-PRO Законы (18+)Депутаты пенсионный возраст россиян подняли, а теперь думают, как отпустить на заслуженный отдых ненужных экономике предпенсионеров
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 805 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика