Слабость, депрессия и головные боли – как еще перенесенный ковид сказался на продуктивности работников в СЗФО
Служба исследований крупнейшей российской платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснила, как перенесённый ковид повлиял на продуктивность работников, живущих в СЗФО, а также какие симптомы болезни чаще всего преследуют людей и как они мешают их работе.
Чуть больше половины (54%) опрошенных в СЗФО ответили, что уже переболели коронавирусом. Наиболее высокие доли переболевших среди респондентов в возрасте 45–54 (53%) и 55 лет и старше (58%), наименьшая доля – среди возрастной группы 35–44 лет (47%). Чаще всего (доля от 55%) болели представители сотрудники сферы безопасности, медики и фармацевты, специалисты по закупкам, маркетологи и управленцы. Реже всего – сотрудники сферы транспорта и логистики, рабочий персонал и строители.
Почти половина (48%) жителей СЗФО из числа переболевших ковидом заметили общее снижение своей продуктивности, каждый пятый (20%) точно не заметил никакого негативного влияния болезни, 28% скорее не ощущают их, 5% затруднились с ответом. Половина работников Северо-Запада (из числа переболевших ковидом) ответили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни – это самый высокий показатель среди всех федеральных округов по стране.
Женщины чаще мужчин говорили о большей усталости на работе после болезни и снижении продуктивности. Из возрастных групп наименьшая доля (42%) заметивших негативное влияние болезни на работу у респондентов 55 лет и старше. Снижение продуктивности чаще замечали маркетологи, юристы, административный и производственный персонал, а также ИТ-специалисты. В дополнение к этим же профессиям стали быстрее уставать на работе после болезни и строители. А вот представители банковской и финансовой сфер, напротив, реже других отмечали усталость после перенесенной болезни.
«Большинство (63%) жителей СЗФО заметили у себя какие-либо из последствий COVID-19. Чаще всего люди отмечали такие симптомы как слабость и усталость, снижение работоспособности, ухудшение внимания, забывчивость, проблемы с обонянием и вкусом, одышку и нарушения сна. Чуть реже жители СЗФО отмечали такие симптомы как - тревога, частые головные боли и перепады настроения. В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.
Почти половина респондентов (45%) смогли восстановиться от болезни за месяц. Ещё 45% отметили, что им для реабилитации понадобился срок от месяца до полугода, а для 10% он растянулся на год. 50% опрошенных в СЗФО брали больничный, а 13% пришлось уйти в отпуск, чтобы восстановить силы после болезни. А 38% заявили, что вообще не брали больничный на период болезни и реабилитации.
54% работников СЗФО признались, что в их компаниях нет никакой поддержки для столкнувшихся с COVID-19, каждый третий (35%) не знает о такой поддержке или затруднился ответить. У 3% лечение от COVID-19 входит в ДМС, у 5% можно уйти в отпуск с сохранением зарплаты, у 7% опрошенных из СЗФО есть в компаниях финансовая поддержка от работодателя.
Распределение пост-симптомов по возрасту:
|
Слабость
|
Проблемы с обонянием
|
Снижение работоспособности
|
Снижение концентрации
|
Изменение вкусовых рецепторов
|
Забывчивость
|
Перепады настроения
|
Тревога
|
Нарушения сна
|
Одышка
|
Головные боли
|
18-24
|
65%
|
54%
|
50%
|
49%
|
49%
|
44%
|
35%
|
34%
|
33%
|
31%
|
27%
|
25-34
|
64%
|
41%
|
53%
|
52%
|
33%
|
47%
|
27%
|
31%
|
33%
|
31%
|
26%
|
35-44
|
61%
|
39%
|
43%
|
45%
|
39%
|
44%
|
17%
|
23%
|
26%
|
29%
|
24%
|
45-54
|
61%
|
33%
|
41%
|
41%
|
19%
|
34%
|
18%
|
23%
|
32%
|
34%
|
28%
Распределение пост-симптомов по профобластям:
|
Слабость
|
Снижение концентрации
|
Снижение работоспособности
|
Забывчивость
|
Проблемы с обонянием
|
Изменение вкусовых рецепторов
|
Нарушения сна
|
Перепады настроения
|
Тревога
|
Одышка
|
Головные боли
|
Начало карьеры, студенты
|
69%
|
54%
|
53%
|
49%
|
46%
|
39%
|
35%
|
33%
|
33%
|
31%
|
26%
|
Административный персонал
|
66%
|
52%
|
47%
|
44%
|
39%
|
34%
|
33%
|
23%
|
39%
|
31%
|
34%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
65%
|
58%
|
54%
|
52%
|
46%
|
42%
|
46%
|
23%
|
35%
|
35%
|
33%
|
ИТ, телеком
|
61%
|
46%
|
59%
|
32%
|
46%
|
40%
|
35%
|
22%
|
34%
|
30%
|
24%
|
Производство, сельское хозяйство
|
59%
|
38%
|
50%
|
41%
|
25%
|
31%
|
25%
|
28%
|
25%
|
28%
|
34%
|
Продажи
|
56%
|
41%
|
45%
|
41%
|
41%
|
31%
|
25%
|
17%
|
20%
|
30%
|
27%
|
Бухгалтерия
|
55%
|
45%
|
33%
|
45%
|
41%
|
35%
|
22%
|
20%
|
18%
|
24%
|
18%