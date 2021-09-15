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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.21 15:00

Слабость, депрессия и головные боли – как еще перенесенный ковид сказался на продуктивности работников в СЗФО

Служба исследований крупнейшей российской платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснила, как перенесённый ковид повлиял на продуктивность работников, живущих в СЗФО, а также какие симптомы болезни чаще всего преследуют людей и как они мешают их работе.

Чуть больше половины (54%) опрошенных в СЗФО ответили, что уже переболели коронавирусом. Наиболее высокие доли переболевших среди респондентов в возрасте 45–54 (53%) и 55 лет и старше (58%), наименьшая доля – среди возрастной группы 35–44 лет (47%). Чаще всего (доля от 55%) болели представители сотрудники сферы безопасности, медики и фармацевты, специалисты по закупкам, маркетологи и управленцы. Реже всего – сотрудники сферы транспорта и логистики, рабочий персонал и строители.

Почти половина (48%) жителей СЗФО из числа переболевших ковидом заметили общее снижение своей продуктивности, каждый пятый (20%) точно не заметил никакого негативного влияния болезни, 28% скорее не ощущают их, 5% затруднились с ответом. Половина работников Северо-Запада (из числа переболевших ковидом) ответили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни – это самый высокий показатель среди всех федеральных округов по стране.

Женщины чаще мужчин говорили о большей усталости на работе после болезни и снижении продуктивности. Из возрастных групп наименьшая доля (42%) заметивших негативное влияние болезни на работу у респондентов 55 лет и старше. Снижение продуктивности чаще замечали маркетологи, юристы, административный и производственный персонал, а также ИТ-специалисты. В дополнение к этим же профессиям стали быстрее уставать на работе после болезни и строители. А вот представители банковской и финансовой сфер, напротив, реже других отмечали усталость после перенесенной болезни.

«Большинство (63%) жителей СЗФО заметили у себя какие-либо из последствий COVID-19. Чаще всего люди отмечали такие симптомы как слабость и усталость, снижение работоспособности, ухудшение внимания, забывчивость, проблемы с обонянием и вкусом, одышку и нарушения сна. Чуть реже жители СЗФО отмечали такие симптомы как - тревога, частые головные боли и перепады настроения. В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Почти половина респондентов (45%) смогли восстановиться от болезни за месяц.  Ещё 45% отметили, что им для реабилитации понадобился срок от месяца до полугода, а для 10% он растянулся на год. 50% опрошенных в СЗФО брали больничный, а 13% пришлось уйти в отпуск, чтобы восстановить силы после болезни. А 38% заявили, что вообще не брали больничный на период болезни и реабилитации.

54% работников СЗФО признались, что в их компаниях нет никакой поддержки для столкнувшихся с COVID-19, каждый третий (35%) не знает о такой поддержке или затруднился ответить. У 3% лечение от COVID-19 входит в ДМС, у 5% можно уйти в отпуск с сохранением зарплаты, у 7% опрошенных из СЗФО есть в компаниях финансовая поддержка от работодателя.

Распределение пост-симптомов по возрасту:

 

Слабость

Проблемы с обонянием

Снижение работоспособности

Снижение концентрации

Изменение вкусовых рецепторов

Забывчивость

Перепады настроения

Тревога

Нарушения сна

Одышка

Головные боли

18-24

65%

54%

50%

49%

49%

44%

35%

34%

33%

31%

27%

25-34

64%

41%

53%

52%

33%

47%

27%

31%

33%

31%

26%

35-44

61%

39%

43%

45%

39%

44%

17%

23%

26%

29%

24%

45-54

61%

33%

41%

41%

19%

34%

18%

23%

32%

34%

28%

            

Распределение пост-симптомов по профобластям:

 

Слабость

Снижение концентрации

Снижение работоспособности

Забывчивость

Проблемы с обонянием

Изменение вкусовых рецепторов

Нарушения сна

Перепады настроения

Тревога

Одышка

Головные боли

Начало карьеры, студенты

69%

54%

53%

49%

46%

39%

35%

33%

33%

31%

26%

Административный персонал

66%

52%

47%

44%

39%

34%

33%

23%

39%

31%

34%

Маркетинг, реклама, PR

65%

58%

54%

52%

46%

42%

46%

23%

35%

35%

33%

ИТ, телеком

61%

46%

59%

32%

46%

40%

35%

22%

34%

30%

24%

Производство, сельское хозяйство

59%

38%

50%

41%

25%

31%

25%

28%

25%

28%

34%

Продажи

56%

41%

45%

41%

41%

31%

25%

17%

20%

30%

27%

Бухгалтерия

55%

45%

33%

45%

41%

35%

22%

20%

18%

24%

18%

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