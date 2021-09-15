Слабость, депрессия и головные боли – как еще перенесенный ковид сказался на продуктивности работников в СЗФО

Служба исследований крупнейшей российской платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснила, как перенесённый ковид повлиял на продуктивность работников, живущих в СЗФО, а также какие симптомы болезни чаще всего преследуют людей и как они мешают их работе.

Чуть больше половины (54%) опрошенных в СЗФО ответили, что уже переболели коронавирусом. Наиболее высокие доли переболевших среди респондентов в возрасте 45–54 (53%) и 55 лет и старше (58%), наименьшая доля – среди возрастной группы 35–44 лет (47%). Чаще всего (доля от 55%) болели представители сотрудники сферы безопасности, медики и фармацевты, специалисты по закупкам, маркетологи и управленцы. Реже всего – сотрудники сферы транспорта и логистики, рабочий персонал и строители.

Почти половина (48%) жителей СЗФО из числа переболевших ковидом заметили общее снижение своей продуктивности, каждый пятый (20%) точно не заметил никакого негативного влияния болезни, 28% скорее не ощущают их, 5% затруднились с ответом. Половина работников Северо-Запада (из числа переболевших ковидом) ответили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни – это самый высокий показатель среди всех федеральных округов по стране.

Женщины чаще мужчин говорили о большей усталости на работе после болезни и снижении продуктивности. Из возрастных групп наименьшая доля (42%) заметивших негативное влияние болезни на работу у респондентов 55 лет и старше. Снижение продуктивности чаще замечали маркетологи, юристы, административный и производственный персонал, а также ИТ-специалисты. В дополнение к этим же профессиям стали быстрее уставать на работе после болезни и строители. А вот представители банковской и финансовой сфер, напротив, реже других отмечали усталость после перенесенной болезни.

«Большинство (63%) жителей СЗФО заметили у себя какие-либо из последствий COVID-19. Чаще всего люди отмечали такие симптомы как слабость и усталость, снижение работоспособности, ухудшение внимания, забывчивость, проблемы с обонянием и вкусом, одышку и нарушения сна. Чуть реже жители СЗФО отмечали такие симптомы как - тревога, частые головные боли и перепады настроения. В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Почти половина респондентов (45%) смогли восстановиться от болезни за месяц. Ещё 45% отметили, что им для реабилитации понадобился срок от месяца до полугода, а для 10% он растянулся на год. 50% опрошенных в СЗФО брали больничный, а 13% пришлось уйти в отпуск, чтобы восстановить силы после болезни. А 38% заявили, что вообще не брали больничный на период болезни и реабилитации.

54% работников СЗФО признались, что в их компаниях нет никакой поддержки для столкнувшихся с COVID-19, каждый третий (35%) не знает о такой поддержке или затруднился ответить. У 3% лечение от COVID-19 входит в ДМС, у 5% можно уйти в отпуск с сохранением зарплаты, у 7% опрошенных из СЗФО есть в компаниях финансовая поддержка от работодателя.

Распределение пост-симптомов по возрасту:

Слабость Проблемы с обонянием Снижение работоспособности Снижение концентрации Изменение вкусовых рецепторов Забывчивость Перепады настроения Тревога Нарушения сна Одышка Головные боли 18-24 65% 54% 50% 49% 49% 44% 35% 34% 33% 31% 27% 25-34 64% 41% 53% 52% 33% 47% 27% 31% 33% 31% 26% 35-44 61% 39% 43% 45% 39% 44% 17% 23% 26% 29% 24% 45-54 61% 33% 41% 41% 19% 34% 18% 23% 32% 34% 28%

Распределение пост-симптомов по профобластям: