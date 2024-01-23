Слабые колебания курса рубля связаны с отсутствием чётких сигналов с мировых рынков

Цены на нефть слабо растут после резкого скачка накануне, в результате которого котировки обновили месячные максимумы.

«Трейдеры начинают осознавать, что рецессию в экономике мы вряд ли увидим, - сказал старший рыночный аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн в интервью «MarketWatch». - Это повышает прогнозы спроса в период, когда ситуация с предложением довольно сложная».

- Спрос превысит ожидания, если экономика продолжит расти, и позднее в этом году дефицит предложения может усилиться, - добавил он.

Как сообщает finmarket.ru, аналитик «City Index» и «FOREX.com» Фавад Разакзада также отметил улучшение отношения участников рынка к рисковым активам, о чем свидетельствует рост американских фондовых индексов. Позитивный настрой на рынке акций «помогает повысить аппетит к другим рисковым активам, включая нефть», сказал он.

Обе марки нефти завершили торги на самых высоких отметках с 26 декабря прошлого года.

По данным Московской биржи, доллар США в начале торгов на незначительно менялся. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 87,76 рубля (- 4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 21,24 копейки ниже действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает меняться незначительно, евро также торгуется вблизи уровней закрытия вчерашней сессии.

Слабые колебания рубля связаны с отсутствием чётких сигналов с мировых рынков.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 87,8102 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 1,02 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 3,41 копейки и составил 95,8416 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 16,22 копейки, евро - на 4,38 копейки.