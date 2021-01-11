Слабый экспортный и внутренний спрос способствовал сохранению оптовых цен на мороженую рыбу

С 28 декабря 2020 по 10 января 2021 года динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны характеризовалась тенденцией к стабильности.

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, на Северо-Западе слабый экспортный и внутренний спрос также способствовал сохранению стабильной ценовой динамики на популярный ассортимент мороженой рыбы: треска – 198 руб./кг, скумбрия – 140 руб./кг, пикша 133 руб./кг, сельдь – 77 руб./кг.