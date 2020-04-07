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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.20 09:30

Слабый рубль через прилавки магазинов будет быстрей опустошать кошельки россиян

Производители и поставщики продуктов питания настаивают на пересмотре закупочных цен - максимум на 15-20%. Речь идёт о широком спектре товаров, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний. Также влияние оказывают сложности, с которыми сталкивается бизнес в ситуации распространения коронавируса.

Как пишут «Известия», ссылаясь на исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрий Вострикова, цены увеличатся не резко, а постепенно, производители предложили торговым сетям поднимать их в два этапа - в разные сроки.

Он подчеркнул, что все предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а значит, не могут быть оценены как спекулятивные. По его словам, самое существенное повышение предложено для консервированной продукции, кофе, чая и какао - на 20%. Дело в том, что эти товары в основном импортируются в РФ и их цена за рубежом уже выросла пропорционально курсу доллара. К 30 марта он поднялся почти на 30% по отношению к рублю.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Известиям», что себестоимость хлеба увеличилась максимум на 5-7%. По его мнению, это произошло из-за того, что подорожала транспортировка зерна, стоимость его на бирже пока не изменилась. По словам Александра Корбута, торговые сети уже заявили, что откажутся от наценки на социально значимые товары, в число которых входит и хлеб.

В Рыбном союзе газете сообщили, что стоимость товаров, изготовленных из импортного сырья, максимально зависит от валютных колебаний. Речь в том числе идёт о почти 50% всей рыбной продукции на рынке. Ситуация осложняется ещё и тем, что у предприятий возросли затраты на мероприятия по борьбе с коронавирусом: в разы подскочили расходы на дезинфекцию производств и территорий, на обеспечение безопасных условий труда сотрудников. Кроме того, добавили в союзе, на внутреннем рынке увеличились цены на тару и упаковочные материалы, а также на различные ингредиенты, необходимые для производства рыбной продукции. Например, на муку, масло, крахмал и так далее.

В пресс-службе Минсельхоза изданию  заявили, что в настоящий момент ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная. При этом на цены новых поставок импортной продукции может оказывать влияние волатильность российского рубля.

 

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