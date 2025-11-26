Сладкий успех в Ковдоре: кадровый центр помог Ольге Медведевой создать кондитерский бизнес

История Ольги Медведевой – яркий пример того, как личное увлечение может перерасти в успешное дело, а поддержка Ковдорского кадрового центра помогает преодолеть страхи и сложности начала предпринимательского пути, особенно в условиях малого города.

Весной 2023 года желание порадовать дочку необычным десертом стало для Ольги отправной точкой собственного дела. Первые успехи вдохновили её, а заказы от знакомых показали, что хобби может стать бизнесом. Однако, как и многие начинающие предприниматели в малых городах, Ольга столкнулась с объективными трудностями: ограниченной покупательской способностью, низким спросом и сложностями с логистикой.

На этом этапе ключевую роль сыграла помощь Ковдорского кадрового центра. Благодаря комплексной поддержке Ольга смогла уверенно запустить свой проект. Центр занятости не только оказал финансовую помощь, но и предоставил моральную поддержку, а также помог в составлении грамотного бизнес-плана, что особенно важно для тех, кто только делает первые шаги в предпринимательстве.

«Центр занятости сыграл немаловажную роль в реализации моего проекта, за что хочу выразить огромную благодарность директору и сотрудникам, – делится Ольга Медведева. – Во-первых, это, конечно, финансовая поддержка. Во-вторых, моральная и эмоциональная поддержка. И в-третьих, колоссальная помощь при написании бизнес-плана. Эта поддержка дала мне уверенность и силы двигаться вперед».

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, сегодня Ольга успешно развивает своё кондитерское дело, постоянно осваивая новые техники и радуя клиентов вкуснейшими десертами. Её планы на будущее масштабны и включают в себя не только расширение ассортимента, но и открытие собственной кондитерской-кафе, чтобы у каждого жителя Ковдора было ещё больше поводов для сладких радостей.

История Ольги Медведевой наглядно демонстрирует, что даже в небольшом городе можно реализовать свою мечту и построить успешный бизнес. Важными слагаемыми этого успеха стали личная целеустремленность, готовность учиться и преодолевать трудности, а также своевременная и комплексная поддержка со стороны кадрового центра. Благодаря этому у Ольги есть не только стабильное настоящее, но и яркие, амбициозные планы на будущее, которые она продолжает воплощать в жизнь с помощью своего таланта и трудолюбия.

Фото: https://vk.com/czn_kovdor?z=photo-156915819_457242110%2Fwall-156915819_3797