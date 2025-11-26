Кубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из МурманскаПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.11.25 14:00

Сладкий успех в Ковдоре: кадровый центр помог Ольге Медведевой создать кондитерский бизнес

История Ольги Медведевой – яркий пример того, как личное увлечение может перерасти в успешное дело, а поддержка Ковдорского кадрового центра помогает преодолеть страхи и сложности начала предпринимательского пути, особенно в условиях малого города.

Весной 2023 года желание порадовать дочку необычным десертом стало для Ольги отправной точкой собственного дела. Первые успехи вдохновили её, а заказы от знакомых показали, что хобби может стать бизнесом. Однако, как и многие начинающие предприниматели в малых городах, Ольга столкнулась с объективными трудностями: ограниченной покупательской способностью, низким спросом и сложностями с логистикой.

На этом этапе ключевую роль сыграла помощь Ковдорского кадрового центра. Благодаря комплексной поддержке Ольга смогла уверенно запустить свой проект. Центр занятости не только оказал финансовую помощь, но и предоставил моральную поддержку, а также помог в составлении грамотного бизнес-плана, что особенно важно для тех, кто только делает первые шаги в предпринимательстве.

«Центр занятости сыграл немаловажную роль в реализации моего проекта, за что хочу выразить огромную благодарность директору и сотрудникам, – делится Ольга Медведева. – Во-первых, это, конечно, финансовая поддержка. Во-вторых, моральная и эмоциональная поддержка. И в-третьих, колоссальная помощь при написании бизнес-плана. Эта поддержка дала мне уверенность и силы двигаться вперед».

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, сегодня Ольга успешно развивает своё кондитерское дело, постоянно осваивая новые техники и радуя клиентов вкуснейшими десертами. Её планы на будущее масштабны и включают в себя не только расширение ассортимента, но и открытие собственной кондитерской-кафе, чтобы у каждого жителя Ковдора было ещё больше поводов для сладких радостей.

История Ольги Медведевой наглядно демонстрирует, что даже в небольшом городе можно реализовать свою мечту и построить успешный бизнес. Важными слагаемыми этого успеха стали личная целеустремленность, готовность учиться и преодолевать трудности, а также своевременная и комплексная поддержка со стороны кадрового центра. Благодаря этому у Ольги есть не только стабильное настоящее, но и яркие, амбициозные планы на будущее, которые она продолжает воплощать в жизнь с помощью своего таланта и трудолюбия.

 

 

Фото: https://vk.com/czn_kovdor?z=photo-156915819_457242110%2Fwall-156915819_3797

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С 1 января 2026 года в Мурманской области проиндексируют на 4% зарплаты работников бюджетной сферы, а с 1 июля - социальные выплаты-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно снижается в парах с евро и фунтом стерлингов-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»