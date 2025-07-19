«Слава Родине»: в Мончегорске на проспекте Металлургов восстановили историческую надпись

Как сообщает администрация муниципалитета, легендарная историческая фраза - подарок городу трудовой доблести от Кольской ГМК в честь Дня металлурга и 90-летнего юбилея «Норникеля».

В Мончегорске на проспекте Металлургов восстановили историческую надпись, которая во времена СССР была установлена на двух домах города. Фразу «Слава Родине» установили 18 июля на крышах домов №№34 и 39.

Как сообщает администрация муниципалитета, легендарная историческая фраза - подарок городу трудовой доблести от Кольской ГМК в честь Дня металлурга и 90-летнего юбилея «Норникеля».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/528860/#&gid=1&pid=3