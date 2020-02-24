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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.20 16:30

Славна Масленица в Мурманске!

«Собирайся, народ, // Зиму провожать. // Собирайся, народ, // Весну закликать», - есть такая простенькая частушка, раскрывающая один из смыслов Масленицы. Об этом празднике наслышаны все, но каждый вкладывает в него совершенно разные понятия. Кто-то ассоциирует Масленицу с весельем и массовыми гуляниями – языческими традициями, а кто-то видит в ней один из этапов подготовки к Великому посту – это уже христианское переосмысление народного гульбища.

Сегодня в Мурманске Масленице придали региональный - северный колорит. Даже фестиваль, который будет проходить неделю, назвали  «На Севере – Масленица!».

Народные гуляния сегодня развернулись на улице Самойловой, во дворе за ДЦ «Меридиан». Не знаю, с чем связан выбор этого места, но размаха и широты русской Масленицы, на мой взгляд, здесь не получилось. Всё как-то камерно, зажато домами, нет даже снега, так как дорожки все вычищены. А вот основная тема «северного колорита» присутствовала почти везде. Гостей праздника встречает саамский шаман с бубном, рядом с ним стоят рога оленя с яркими бантиками и шнурочками, к которым подвязаны колокольчики. Можно позвонить в колокольчик и загадать желание. А можно и в бубен постучать, чтобы духи помогли в делах людских.

Напротив установили оранжевое колесо Фортуны. Крутанёшь его за ручку, а когда оно остановится, то стрелка покажет, что тебя ждёт в ближайшее время. Например, «Ждёт тебя любовь прекрасная», «К следующей субботе жди успех в работе», «Скушай печенье и жди приключений», «Живи, верь и жди – твоя удача впереди». Незамысловато, но надо отметить, что горожане колесо крутили активно, да и к шаману заходили, чтобы в бубен постучать. Вероятно, желаний у всех было много.

«Загремели сковородки, // Зарумянились блины, // До краев вина и водки // Чарки добрые полны», - напоминает нам очередная частушка о главном символе праздника – блинах. А вот с ними была напряга, их продали только в одном ларёчке. Вина, пива  и водки – даже запаха не было, зато чаем угощали на любой вкус.

Для юных северян установили карусель, бревно для боёв подушками, создали разнообразные фотозоны: мельница со стогом сена, небольшая русская печь. А для умельцев проводили мастер-классы по изготовлению оберегов. А можно было участвовать и в играх, которые проводили около сцены ряженые Кумушки.

«Мы на масленой неделе // Праздник не нарушили, // Всё друзья плясали, пели, // Мы блиночки кушали!», - того и всем желаем!

 

Комментарии

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