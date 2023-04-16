«Славься, Мурманская область! Славься, Заполярный край!»: губернатор Андрей Чибис поддержал инициативу утверждения гимна Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с Александром Патрикеевым, капитаном 1 ранга в отставке, офицером Северного флота, в ходе которой поддержал его инициативу по утверждению официального гимна Мурманской области.

Александр Патрикеев обратился к губернатору Андрею Чибису с просьбой вернуться к вопросу утверждения гимна Кольского Заполярья.

«Огромное спасибо за такую правильную инициативу и идею. Мы с коллегами этот вопрос обсудили и полностью вас поддерживаем. Я уже поручил внести соответствующий законопроект в Мурманскую областную Думу, чтобы уже к маю, когда мы будем праздновать 85-летниюю годовщину со дня образования Мурманской области, у нас появился официальный гимн. Это символично и важно и для всех нас, и для будущих поколений. Уверен, что депутаты поддержат эту инициативу», – сказал Андрей Чибис.

Александр Патрикеев поблагодарил главу региона за поддержку.

«Спасибо большое за признание моей работы. Песня написана 15 лет назад. Для меня было важно, что она получила поддержку народных артистов России Анатолия Иванова и Виталия Маринича, заслуженного артиста России Георгия Замесова и артиста Александра Игнатенко – солистов Ансамбля песни и пляски Северного флота, которые исполнили её вместе с большим хором областной филармонии и ансамбля Северного флота на 70-летнем юбилее области в Ледовом дворце спорта. Я слушал исполнение у входных дверей в зал и смотрел на реакцию зрителей. Зал встал. Значит песню приняли люди. Для меня, как автора, это была высшая оценка. Наша героическая область заслуживает того, чтобы её воспевали словами: «Славься, Мурманская область! Славься, Заполярный край!». Очень надеюсь, что гимн прозвучит на праздновании 85-летия Мурманской области», – сказал Александр Патрикеев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, идея создания официального гимна Кольского края возникла в 2008 году, тогда был проведён конкурс, в котором победила песня «Славься, Мурманская область». Слова и музыку песни написал капитан 1 ранга в отставке, офицер Северного флота Александр Патрикеев. Но по ряду объективных причин гимн так и не был утверждён.

Фото: https://gov-murman.ru