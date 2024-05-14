Мурманская область. Арктика (16+)14.05.24 13:20
Слаженная работа: Мурманский балкерный терминал НТК установил рекорд по суточной обработке подвижного состава на путях необщего пользования
10 мая на участке погрузочно-разгрузочных работ «Минеральные удобрения» было обработано 140 вагонов с грузом. Это абсолютный рекорд за всю историю комплекса.
«По единому технологическому процессу норма обработки вагонов составляет 112 вагонов в сутки. Добиться высокого результата помогла слаженная работа группы по железнодорожным операциям и производственной службы», - сказал заместитель директора по производству Мурманского балкерного терминала Константин Огрин.
Предыдущий рекорд обработки подвижного состава комплекса минеральных удобрений был зафиксирован в 2023 году и составлял тогда 130 вагонов.
Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254850%2Falbum-149919532_00%2Frev
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Количество вакансий для людей с инвалидностью в 2024 году выросло в СЗФО на 73% - рейтинг регионов по уровню инклюзивности
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-
Последние комментарии
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области уменьшилось количество фальшивых банкнот-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 27 копеек, евро теряет 18 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Правительство РФ утвердило единые требования к назначению и предоставлению мер соцподдержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях