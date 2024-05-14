Слаженная работа: Мурманский балкерный терминал НТК установил рекорд по суточной обработке подвижного состава на путях необщего пользования

10 мая на участке погрузочно-разгрузочных работ «Минеральные удобрения» было обработано 140 вагонов с грузом. Это абсолютный рекорд за всю историю комплекса.

«По единому технологическому процессу норма обработки вагонов составляет 112 вагонов в сутки. Добиться высокого результата помогла слаженная работа группы по железнодорожным операциям и производственной службы», - сказал заместитель директора по производству Мурманского балкерного терминала Константин Огрин.

Предыдущий рекорд обработки подвижного состава комплекса минеральных удобрений был зафиксирован в 2023 году и составлял тогда 130 вагонов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254850%2Falbum-149919532_00%2Frev