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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.22 16:00

Слаженная работа региональной и муниципальной команды, компании «Росатом» улучшает качество жизни в Полярных Зорях

Более 1,1 миллиарда рублей из областного бюджета будет направлено в этом году на развитие Полярных Зорь, об этом в рамках выездного заседания правительства Мурманской области 31 августа сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Благодаря стабильному экономическому росту, росту доходов регионального бюджета, мы стараемся максимально возможное количество средств направлять на развитие муниципалитетов. За последние три года из областного бюджета мы направили свыше 2,2 млрд рублей в Полярные Зори, и эту поддержку наращиваем. В этом году будет направлено более 1,1 миллиарда – это все касается и социальной сферы, и проектов развития, и благоустройства. Напомню, что этот показатель в два раза больше, чем муниципалитет получал из регионального бюджета, к примеру, в 2018 году. Тогда сумма поддержки составила 487 млн рублей», –подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил позитивную динамику, происходящую в муниципалитете в последние 3 года благодаря, в том числе, выделяемым средствам.

«Эти деньги направляются в различные сферы, в том числе на текущее строительство зрительного зала и капитальный ремонт в городском Доме культуры, ранее – на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, который, как мне докладывают, активно пользуется спросом. На эти средства совместно с Росатомом сделан капитальный ремонт плавательного бассейна в Детско-юношеской спортивной школе, проведена реконструкция стадиона Гимназии №1 и решены многие важные вопросы благоустройства», – перечислил глава региона.

Губернатор также поблагодарил компанию «Росатом» за активную поддержку проводимой работы.

«В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение на 440 млн рублей. И я знаю, что дополнительно в рамках своих программ компания помогает городу. Очень важен этот симбиоз областного, муниципального бюджета и помощи компании, которая присутствует в городе. Совместная слаженная работа позитивно влияет на качество жизни в городе, меняет его облик», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках заседания глава региона также поблагодарил за эффективную работу управленческую команду муниципалитета.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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