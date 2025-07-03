Слаженное взаимодействие регионального правительства с областной Думой – основа успешного решения задач по развитию муниципальных образований и поддержке наиболее уязвимых категорий граждан

2 июня губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с председателем Мурманской областной Думы Сергеем Дубовым. Стороны обсудили итоги парламентского сезона.

Губернатор поблагодарил главу регионального парламента за слаженное взаимодействие.

«Завершила эту сессию областная Дума. Принят большой объём законопроектов, в том числе непростые, но крайне важные области, инициативы. Благодарю Вас, а также весь аппарат облдумы за поддержку и сотрудничество, четкие и конструктивные замечания, профессионализм и скорость рассмотрения необходимых изменений. Вместе мы делаем область сильнее», – подчеркнул Андрей Чибис.

Сергей Дубовой отметил, что за минувшие полгода проведено пять заседаний, на которых было рассмотрено 117 вопросов и принято 55 законов Мурманской области. Из них 39 – внесены главой региона.

«Слаженное взаимодействие правительства Мурманской области с областной Думой – основа успешного решения задач по развитию муниципальных образований и поддержке наиболее уязвимых категорий граждан. Забота о земляках – наш совместный приоритет. Особенно хотелось бы выделить законы, имеющие социальную направленность, в том числе ориентированные на поддержку участников СВО и членов их семей, а также семей с детьми. Проделана серьёзная работа в этом направлении», – сообщил парламентарий.

Сергей Дубовой отметил высокое качество подготовки документов перед заседаниями Думы. «Профильные министерства и комитеты тщательно прорабатывают все поступающие законопроекты в пределах своей компетенции. В первом полугодии состоялось 49 заседаний профильных комитетов, на которых рассмотрено более 200 вопросов. Почти все законопроекты были оперативно приняты Думой, и большинство из них – единогласно. Считаю, такой результат закономерен, поскольку в процессе подготовки документов проводится множество совещаний, консультаций, и каждая инициатива прорабатывается в тесном взаимодействии с депутатами», – прокомментировал Сергей Дубовой и поблагодарил Андрея Чибиса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549762/#&gid=1&pid=6